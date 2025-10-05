ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση να ανακαλέσει στην τάξη τον πωλητή νανογιλέκων

Σφοδρή επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΜέΡΑ25 με αφορμή τις απαράδεκτες δηλώσεις του για τον Πάνο Ρούτσι και την γιατρό που τον προσέχει, Όλγα Κοσμοπούλου.
Το κόμμα της Αριστεράς χαρακτηρίζει τον υπουργό Υγείας πωλητή νανογιλέκων που στοχοποιεί γιατρούς και καλεί την κυβέρνηση, που την αποκαλεί φασιστικό καθεστώς, να τον «ανακαλέσει στην τάξη».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Ο Υπουργός Υγείας σε μια από τις συνηθισμένες εκτροπές του σε «υπουργό ιδεολογίας» φασιστικού καθεστώτος βρήκε τις αδιάσειστες αποδείξεις που καθιστούν μια Δημόσια Λειτουργό και καταξιωμένη Ιατρό ως αντιπαθέστατη για το καθεστώς το ίδιο. Είναι, μας πληροφορεί ο υπουργός, η Όλγα Κοσμοπούλου, Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος στο ΓΝ Νίκαιας, «απαράδεκτη» γιατί είναι οργανωμένη στην Αριστερά, γιατί προσφέρει τις ιατρικές της υπηρεσίες εθελοντικά σε ανθρώπους των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα το σύστημα διαχρονικά ποδοπατά ωσάν να επρόκειτο για μέρος της δικαστικής ποινής τους και του σωφρονισμού και όχι μια αισχρή και αντισυνταγματική «εκδίκηση» του βαθέως κράτους.
Η δημόσια παράθεση ονομάτων ασθενών, με ανεπιθύμητα πολιτικά φρονήματα, τους οποίους έχει παρακολουθήσει η Κοσμοπούλου, ξεπέρασε ωστόσο ακόμα και τα ελαστικά όρια χυδαιότητας που μπορεί κανείς να θέσει στον κ. Γεωργιάδη. Η αξιολόγηση της επάρκειας γιατρών ανάλογα με τα πολιτικά φρονήματα ασθενών τους, δεν συναντάται ούτε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, πρέπει κανείς να ανατρέξει σε δυστοπικά μυθιστορήματα πολιτικής φαντασίας για να συναντήσει κάτι τέτοιο. Έστω και τώρα, έστω και αυτή η κυβέρνηση οφείλει να ανακαλέσει τον ανεξέλεγκτο υπουργό της στην τάξη.
Στη συνέχεια ο «υπουργός ιδεολογίας» τολμά να αμφισβητήσει την ορθότητα των Ιατρικών Αποφάσεων της Όλγας Κοσμοπούλου, λες και η gaming καρέκλα στο γραφείο του υπουργείου του αποδίδει ικανότητες κρίσης και σχολίου μιας επιστήμης άσχετης με το δικό του –όποιο– ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Ο πρώην τηλεπλασιέ βιβλίων εθνικιστικού μίσους και προϊόντων παραπλάνησης και κομπογιαννιτισμού, όπως τα «βιονικά νανογιλέκα» που «βοηθούσαν ακόμα και ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» (δικές του τηλεοπτικές δηλώσεις που ουδέποτε αποκήρυξε), κρίνει με αυθαίρετη υπεροψία πως η Όλγα Κοσμοπούλου θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του απεργού πείνας και τραγικού πατέρα των Τεμπών Πάνου Ρούτσι.
Όχι κύριε Γεωργιάδη, τη ζωή του Πάνου Ρούτσι τη θέτει σε κίνδυνο η κυβέρνησή σας που τον εξαναγκάζει σε μια απέλπιδα προσπάθεια διεκδίκησης βασικών δικαιωμάτων. Όχι κύριε Γεωργιάδη, στην «Αστική Δημοκρατία» που τάχα υπερασπίζεστε τα πολιτικά πιστεύω των ιατρών και των ασθενών τους δεν αποτελούν λόγο «τιμωρίας» ή αποκλεισμού.
Ως ΜέΡΑ25 στεκόμαστε πλάι στην Όλγα, τον Πάνο, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.
Η κυβέρνηση ας αναλάβει την ευθύνη του «υπουργού ιδεολογίας» της.
