Τσουκαλάς: Χρόνια πολλά στον Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του

Δηκτικό σχόλιο κατά του πρώην υπουργού από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εμπλοκή του πρώτου στο δαιδαλώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αιχμηρότατος εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, κατά του Μάκη Βορίδη, σχετικά με την εμπλοκή του στο δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τον οδήγησε και στην παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μετανάστευσης.

Ο κ. Τσουκαλάς ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρώην υπουργό, καθώς σήμερα 5 Οκτωβρίου είναι η ημέρα παραγραφής των ενδεχόμενων αδικημάτων του.

«Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης», σχολίασε δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019».

Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών».

«Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.