Σωκράτης Φάμελλος: Διπλό «όχι» σε κατακερματισμό – μομφές περί αποστατών

«Όσο αδιανόητη είναι οποιαδήποτε συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου άλλο τόσο αδιανόητη η συζήτηση για αποστάτες και κείμενα υπογραφών βουλευτών».

Αντίθετος στα σχέδια κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, δήλωσε στο κλείσιμο των εργασιών από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κατηγορώντας, παράλληλα, και όσους προκαλούν συζήτηση για αποστάτες.

Στο επίμαχο σημείο της τοποθέτησής του, ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις διαρροές από κλειστές συνεδριάσεις κομματικών οργάνων και τούτο γιατί, όπως ανέφερε, δημιουργούν εσωστρέφεια, γίνεται πολιτική δια της παραπολιτικής, πρόσθεσε. Στο χέρι μας είναι η πολιτική να μην γίνεται με την παραπολιτική, να γίνεται με τη δράση, είπε ακόμη.

Και, στο δια ταύτα, όσο αδιανόητη είναι οποιαδήποτε συζήτηση για κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου άλλο τόσο αδιανόητη η συζήτηση για αποστάτες και κείμενα υπογραφών βουλευτών.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, το μείζον είναι η δημιουργία μιας κυβερνώσας Αριστεράς, ενώ ζήτησε από τα στελέχη του κόμματός του να στραφούν στα θέματα που οι πολίτες συζητούν στα καφενεία, όπως σημείωσε. ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογιά, ακρίβεια είναι τα πιο βασικά από αυτά.

Όμως, η εστίαση, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στα προβλήματα αυτά, δεν ρίχνει γέφυρες μόνο στην κοινωνία, αλλά και στα όμορα κόμματα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά όλα τα στελέχη να είναι έξω από τα γραφεία από Δευτέρα. Ο ίδιος κάνει την αρχή, και Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι σε περιοδεία, στην Ηλεία, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία.

Με καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα και για την προοδευτική διακυβέρνηση, υπογράμμισε. Με άλλα λόγια, η προοδευτική Ελλάδα γίνεται η βάση σε μια συζήτηση για προοδευτική κυβέρνηση.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αναγνώρισε σε άλλο σημείο, κι αυτά, συνέχισε, πρέπει να γίνουν πράξη, προτείνοντας τη δημιουργία πολλών ομόκεντρων κύκλων.

Πρωτοφανές, τέλος, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η ομόφωνη υπερψήφιση της απόφασης της Κ.Ε. Ενώ ομόφωνα επίσης εγκρίθηκε η σύνθεση του οργανωτικού γραφείου και των συντονιστών – αναπληρωτών συντονιστών.