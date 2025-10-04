Στέργιος Καλπάκης: Στροφή σε ακρίβεια, ειρήνη, δικαιοσύνη

Τους παράγοντες της εποχής που διαμορφώνουν μαζικά συνειδήσεις στην εποχή μας, περιέγραψε, με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, σε μια ομιλία που ξέφυγε από τα συνήθη πλαίσια. «Είμαστε σε περίοδο ανόδου της αντιπολιτικής και της ακροδεξιάς παντού στον κόσμο και αμφισβήτησης των "παραδοσιακών" κομμάτων και των κομμάτων της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου», επεσήμανε και συνέχισε:

«Σε αυτό το κλίμα οι "μεγάλες εικόνες" διαμορφώνουν την πολιτική πραγματικότητα και τους συσχετισμούς. Σήμερα στην ελληνική κοινωνία κυριαρχούν τρεις μεγάλες εικόνες:

1. Ακρίβεια

2. Αίτημα για ειρήνη

3. Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης. Σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται νέες πολιτικές ταυτότητες και εκδηλώνονται μαζικές κινητοποιήσεις όπου βλέπουμε κυρίως νέους ανθρώπους».

Για το πρώτο (ακρίβεια), ειδικότερα, σημείωσε: «Το βασικό πρόβλημα σήμερα στη χώρα δεν είναι πλέον η ανεργία, είναι οι εργαζόμενοι φτωχοί. Πώς γίνεται οι Έλληνες να εργάζονται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους αλλά να βρίσκονται στην πρώτη θέση στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι ο πλούτος που παράγεται κατανέμεται άδικα. Είναι πολύ σωστή - και πρέπει να τη λέμε καθαρά όλοι - την τολμηρή θέση μας ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία στα μερίσματα. Δεν είναι "μεσαία τάξη" τα δισεκατομμύρια. Να το λέμε καθαρά: "Θα φορολογήσουμε τον πλούτο" όταν μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά».

Για το δεύτερο ο Στ. Καλπάκης είπε: «Το ίδιο ισχύει και στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί μια αποτυχημένη πολιτική πιστού και δεδομένου συμμάχου και προσπαθεί με κούρσα εξοπλισμών να καλύψει την αποτυχία της. Εμείς οφείλουμε να είμαστε απέναντι και να μιλήσουμε καθαρά για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, για διπλωματία και ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί μια δουλοπρεπή στάση απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δεν τολμάει να πει τη λέξη γενοκτονία στη Γάζα και έχει αυτή την απαράδεκτη στάση με τους συλληφθέντες του στόλου αλληλεγγύης», ήταν η κριτική που διατύπωσε.

Τέλος, «το έγκλημα στα Τέμπη και η συγκάλυψη του που αυτές τις ημέρες κινητοποιεί ξανά τους πολίτες με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ανέδειξε την απουσία εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της κοινωνίας στη Δικαιοσύνη». Σύμφωνα με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, «οφείλουμε να συνταχθούμε καθαρά με την κοινωνική πλειοψηφία και παράλληλα να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τις θέσεις μας για τη Δικαιοσύνη που ψηφίσαμε στο Συνέδριο».

Εν κατακλείδι, «σε αυτό το κλίμα ο προοδευτικός χώρος, η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χρειαζόμαστε ισχυρές αφηγήσεις και καθαρές τοποθετήσεις. Αυτό αφορά και τις προοδευτικές συνεργασίες. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και θα γίνει καταλύτης για την Προοδευτική Ελλάδα», κατέληξε.