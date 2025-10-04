Οργή ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ για Μπουνάκη - Παρέμβαση Χ. Δούκα

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής προκάλεσε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επιχειρεί να βάλει στο κάδρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Νίκο Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου.

Η Νέα Δημοκρατία, που βρίσκεται στα σχοινιά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταφεύγει στο αφήγημα «όλοι το ίδιο είμαστε», και αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική της ανακοίνωση: «Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις». Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνών κόμμα καλεί τον Ν. Μπουνάκη να δώσει εξηγήσεις.

Μετά την ανακοίνωση της Ν.Δ. ο ίδιος ο αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράτυπες επιδοτήσεις, ενώ σημειώνει ότι έχει κατατεθεί μια αίτηση από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2022, η οποία έγινε «με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, με τον Οργανισμό να πληρώνει κανονικά τον παραγωγό».

Παράλληλα, η ανακοίνωση της Ν.Δ. προκάλεσε την οργή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «προσπαθεί να θολώσει τα νερά». Σε υψηλούς τόνους, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ακόμα ότι «Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει επίσης ότι οι «αναλυτικές εξηγήσεις» του κ. Μπουνάκη κατέρριψαν «την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας» και, περνώντας στην αντεπίθεση, προειδοποιεί πως «δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα».

Επίσης, η Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με δική της ανακοίνωση, κάνει λόγο για «άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Νίκου Μπουνάκη», τονίζοντας πως «σήμερα αποκαλύφθηκαν τα φερέφωνα και οι κουκουλοφόροι» και δίνοντας αναλυτικές εξηγήσεις για το τι έχει συμβεί.

Σημειώνεται επίσης ότι ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα προέβη σε παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή».

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ», αναφέρει συγκεκριμένα ο Χ. Δούκας.

Ακολουθούν παρακάτω οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και της εταιρείας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας» Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον «Φραπέ», τον «Χασάπη», την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο; Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού. Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα. Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε. Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις. Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να «κουκουλώσουν».