Οι θέσεις του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο

«Να δράσουµε µέσα στους εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούµενους της πόλης, οι οποίοι υποφέρουν από το καπιταλιστικό σύστηµα, από τα δεινά των πολέµων, της εκµετάλλευσης, της φοροληστείας και τόσα άλλα προβλήµατα, από όσα, δηλαδή, δεν µπορούν ούτε υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούν χωρίς την ανατροπή της αστικής τάξης και την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, εξηγώντας αυτό συγκεκριµένα, απλά, κατανοητά, στις πλατιές µάζες, στα εκατοµµύρια του λαού»

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ δημοσίευσε με τον σημερινό «Ριζοσπάστη» τις Θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί στο διάστημα 29-31 Ιανουαρίου 2026.

Τη δημοσίευση των Θέσεων ακολουθεί συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ και δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος μέσω του «Ριζοσπάστη» και της «Κομμουνιστικής Επιθεώρησης» (ΚΟΜΕΠ).

Για την δημοσίευση των Θέσεων προέβη σε δήλωση ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας ότι «Επιδιώκουμε με τη συζήτηση, τον προβληματισμό και τις τελικές αποφάσεις να κάνουμε το Κόμμα μας δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Ήδη από το πρωΐ και με σύνθημα «Όλοι στη μάχη της διακίνησης! Να φτάσουμε παντού με τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής!» οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίνουν την μάχη της πανεξόρμησης με τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» και τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ.

Οι Θέσεις

Στο εισαγωγικό κείμενο των Θέσεων τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Το κεντρικό θέµα του 22ου Συνεδρίου είναι το ΚΟΜΜΑ. Το Κόµµα που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάµεών του, πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως και µε πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς ρυθµούς µε το επαναστατικό του Πρόγραµµα και το Καταστατικό του, να είναι πραγµατικά "κόµµα παντός καιρού", "κόµµα έτοιµο για όλα", όχι ως σύνθηµα ή ως ένας γενικός στόχος, αλλά στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθηµερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισµό. Η ικανότητα και προετοιµασία του Κόµµατός µας αφορά και την ανάλογη στρατηγική προγραµµατική ετοιµότητα, αλλά αφορά και την τρέχουσα οργανωτική του πολιτική και δράση στις σηµερινές συνθήκες σε µια αδιάσπαστη ενότητα».

«Κρίσιµο ζήτηµα είναι ο συνδυασµός του επαναστατικού Προγράµµατός µας µε την καθηµερινή επαναστατική δράση, σε όλους τους τοµείς, σε κάθε κρίκο της καθοδηγητικής δουλειάς. 'Αλλωστε, και σε µη επαναστατική κατάσταση, όπως η σηµερινή, οφείλουµε να κάνουµε επαναστατική δουλειά προετοιµασίας µε προοπτική. Οφείλουµε να κάνουµε συστηµατική δουλειά, να πείθουµε όλο και περισσότερους εργάτες και εργάτριες, εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αλλά και ευρύτερα λαϊκά στρώµατα να ξεκόβουν οριστικά από την αστική ιδεολογία και κάθε εκδοχή της (φιλελεύθερη, σοσιαλδηµοκρατική κ.λπ.), τον οπορτουνισµό, από όλα τα αστικά κόµµατα, µε όποιον µανδύα και αν αυτά εµφανίζονται, να πυκνώνουν, να δυναµώνουν µε όλες τους τις δυνάµεις τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, το επαναστατικό κίνηµα, χωρίς να λυπόµαστε θυσίες, χωρίς όρια στην προσφορά µας, οργανώνοντας µακροχρόνια, επίµονη προετοιµασία» προσθέτει το εισαγωγικό κείμενο.

Σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «τα αναµφίβολα συνολικά θετικά βήµατα σε πολλούς τοµείς της δράσης µας δεν πρέπει να κρύψουν αδυναµίες, κενά και ελλείψεις, µε στόχο την πλήρη αντιστοίχηση όλου του Κόµµατος µε το επαναστατικό µας Πρόγραµµα», το ΚΚΕ προσθέτει ότι «το ερώτημα που τίθεται και πρέπει να είναι διαρκώς στην προσοχή µας είναι το πώς κατακτιέται στην πράξη και µέσα στην κοµµατική λειτουργία ο πρωτοπόρος, επαναστατικός χαρακτήρας του Κόµµατος. Εστιάζουµε στο ζήτηµα της λειτουργίας των ΚΟΒ, γιατί σε αυτό το επίπεδο εκφράζονται όλες οι καθοδηγητικές αδυναµίες. Η ετοιµότητα, η ικανότητα, η θέληση και η γεµάτη αυταπάρνηση δουλειά του κάθε κοµµουνιστή και κοµµουνίστριας, όπου κι αν βρίσκεται, κάτω από όλες τις συνθήκες, αποδεικνύονται ως γενικά, υποχρεωτικά, ενιαία στοιχεία. Είναι απαραίτητο να αναδεικνύονται σε λαϊκούς ηγέτες στον χώρο τους, στο περιβάλλον τους, να αφήνουν το αποτύπωµά τους παντού, έτοιµοι να αντιµετωπίσουν κάθε δυσκολία».

Το εισαγωγικό κείμενο των Θέσεων του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ καταλήγει σημειώνοντας τα εξής:

«Συνεπώς, απαιτείται συνολικά καλύτερη ποιοτικά οργάνωση της καθηµερινής δουλειάς του Κόµµατος. Να δράσουµε µέσα στους εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούµενους της πόλης, οι οποίοι υποφέρουν από το καπιταλιστικό σύστηµα, από τα δεινά των πολέµων, της εκµετάλλευσης, της φοροληστείας και τόσα άλλα προβλήµατα, από όσα, δηλαδή, δεν µπορούν ούτε υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούν χωρίς την ανατροπή της αστικής τάξης και την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, εξηγώντας αυτό συγκεκριµένα, απλά, κατανοητά, στις πλατιές µάζες, στα εκατοµµύρια του λαού. Να µιλάµε και να προβάλλουµε τα χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας την οποία εµείς σχεδιάζουµε, επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε, µε όρους ζύµωσης και προετοιµασίας από σήµερα. Να προετοιµάζουµε πρωτοπόρες, εργατικές και σύµµαχες λαϊκές δυνάµεις στην απόκτηση πείρας σκληρών συγκρούσεων της ταξικής πάλης.

Το ΚΚΕ δρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή, σε συνθήκες πολύ δύσκολες, συνολικού αρνητικού συσχετισµού, στον αγώνα για την οριστική ανατροπή του καπιταλισµού, για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού - κοµµουνισµού, του µόνου συστήµατος που µπορεί να βάλει τέρµα στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, στη φτώχεια, στην εκµετάλλευση, στην προσφυγιά, στην καταπίεση».

Οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ περιλαμβάνουν τα εξής κεφάλαια:

α) «Το Κόμμα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο, σε συνθήκες συνολικού αρνητικού συσχετισμού, στο αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού».

β) «Κομμουνιστικό Κόμμα πανέτοιμο, ικανό ιδεολογικά-πολιτικά-οργανωτικά να ηγηθεί της εργατικής λαϊκής πάλης για τη ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού».

γ) «Η παρέμβαση του Κόμματος στην εργατική τάξη, στο εργατικό συνδιαλιστικό κίνημα, στις σύμμαχες κοινωνικές δυνάμεις, για τη διαμόρφωση της αντικαπιταλιστικής-αντιμονοπωλιακής πάλης».

δ) «Απολογισμός