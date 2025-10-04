Αλληλοκατηγορίες ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις «ακρίδες»

Να δώσει εξηγήσεις το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για το ΚΥΔ στη λίμνη Κάρλα, ζητά η Νέα Δημοκρατία • Στελέχη σας ήταν στην εγκληματική οργάνωση, απαντά ο Τσουκαλάς

Το σκάνδαλο διαφθοράς και κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί διαρκώς πολιτικές εξελίξεις και εντάσεις, καθώς οι αποκαλύψεις δεν έχουν σταματήσει και η εξεταστική στη Βουλή κάνει όλο και πιο φανερή τη συγκάλυψη του κυβερνητικού σκανδάλου.

Η Νέα Δημοκρατία σε μία ύστατη προσπάθεια να βγει στην αντεπίθεση και να πείσει πως «όλοι το ίδιο είμαστε», επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ μετά τα δημοσιεύματα ότι το ΚΥΔ που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα ανήκει στον Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καλεί το εν λόγω στέλεχος να δώσει εξηγήσεις σε μια σειρά από ζητήματα όπως: «πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, ποσά χρήματα έχουν λάβει συνολικά και γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;»

«Ζητάτε βραβείο επειδή η ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν στην εγκληματική οργάνωση;»

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς έθεσε το ερώτημα: «Ζητάτε βραβείο επειδή η ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση; Πανηγυρίζετε γιατί είπε ότι χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να απαλλαχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης;»

«Ο κ. Μυλωνάκης και η κυβέρνηση υποστήριζαν ότι δεν θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή γιατί δεν έχει κάτι να πει. Μετά τις αποκαλύψεις όμως και το επίμονο αίτημα του ΠΑΣΟΚ επί πέντε μέρες να κληθεί μάρτυρας, εξαναγκάστηκε να έρθει», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική παρουσία του στην EΡΤnews, μιλώντας για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Υποστηρίξατε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε σε εξεταστική επιτροπή και αν προκύψουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων θα πάμε σε προανακριτική. Όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη, είναι "γαλάζιοι" αγροτοσυνδικαλιστές, ήταν παρέα του πρωθυπουργού, έχουμε μαρτυρίες όπου κάποιοι λένε ότι "πρέπει να τους πληρώσουμε", ναι θέλουμε να κληθούν για να μάθουμε τι σύνδεση είχαν με τον γενικό γραμματέα και τον υπουργό, για να κάνουμε αυτό που εσείς είπατε, να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων». «Ο "Φραπές" τίθεται ζήτημα αν είναι κρίσιμος μάρτυρας;», ρώτησε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!

Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές».