Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
23.0° 20.0°
2 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.0° 15.3°
5 BF
43%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 15.0°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
77%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
49%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
2 BF
35%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
71%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.1° 21.6°
2 BF
43%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.6°
3 BF
39%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
40%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.7° 16.7°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
42%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 17.3°
1 BF
54%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.8°
4 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.1° 19.8°
3 BF
39%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
52%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
famellos
eurokinissi

Live η ομιλία Φάμελλου στην ΚΕ: Ξεκινάει η καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn. gr
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί και η πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ τον προοδευτικό κόσμο

Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον προοδευτικό κόσμο. Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκινάει την καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Live η ομιλία Φάμελλου στην ΚΕ: Ξεκινάει η καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual