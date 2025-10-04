Live η ομιλία Φάμελλου στην ΚΕ: Ξεκινάει η καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί και η πρόσκληση ΣΥΡΙΖΑ τον προοδευτικό κόσμο

Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που συνεδριάζει στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον προοδευτικό κόσμο. Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκινάει την καμπάνια για την προοδευτική Ελλάδα, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.