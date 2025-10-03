ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μείνει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς».
Το παραπάνω αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογραμμίζοντας ότι αυτή «είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας