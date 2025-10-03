Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γιώργο Μυλωνάκη
EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μείνει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Η Κουμουνδούρου εστιάζει στη «μέθοδο αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς».

Το παραπάνω αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογραμμίζοντας ότι αυτή «είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μείνει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

