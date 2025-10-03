Τσίπρας από Σορβόννη: Χρειαζόμαστε έναν φόρο πλούτου, να τους κάνουμε να πληρώσουν

Σημείωσε πως είναι ορατός ο κίνδυνος η ακροδεξιά να βρεθεί στην ηγεσία «της πιο στρατιωτικοποιημένης Ευρώπης» •«Νέος συμπεριληπτικός πατριωτισμός» • «Να αγωνιστούμε για έναν νέο διεθνισμό» • «Χρειαζόμαστε έναν φόρο πλούτου προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα» • «Είμαστε ρεαλιστές, επιδιώκουμε το αδύνατο»

«Η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μια ήπειρος με λάθος ηγεσία. Νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, άτολμη και ανεπαρκή», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Σορβόννη.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική σε Φον ντερ Λάιεν, Μαρκ Ρούττε, Φρανσουά Μπαϊρού και Νικολά Σαρκοζί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί όλο και πιο αυταρχικά, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. «Το σοβαρό κενό ηγεσίας στην Ε.Ε. υπονομεύει το μέλλον της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Οι αλλεπάλληλες κρίσεις ενίσχυσαν ραγδαία τις ακροδεξιές και νεοσυντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Επένδυσαν στον φόβο, αναδείχθηκαν πιο ισχυρές», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Επίσης, σημείωσε πως είναι ορατός ο κίνδυνος η ακροδεξιά της Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και Ιταλίας να βρεθούν στην ηγεσία «της πιο στρατιωτικοποιημένης Ευρώπης μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Η αριστερά στην Ελλάδα ανέλαβε τη διακυβέρνηση σε μια οικονομία που είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ της, όπως στις ΗΠΑ στην Μεγάλη Ύφεση του 1929, ενώ η ανεργία ήταν στο 26%. Δηλαδή σε μια χώρα που αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση. Καταφέραμε, όμως, να βγάλουμε την πατρίδα μας από αυτήν τη κρίση, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, να ρυθμίσουμε το χρέος της, ώστε σήμερα να είναι προστατευμένη από τις διεθνείς αγορές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το πετύχαμε προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πιο κοινωνικά αδύναμους», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Να τους κάνουμε να πληρώσουν»

«Πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από έναν νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Έναν νέο πατριωτισμό που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός. Έναν νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα να αντισταθούμε στα μεγάλα συμφέροντα των ισχυρών και των ολιγαρχών. Να τους κάνουμε να πληρώσουν», σημείωσε με έμφαση ο Αλέξης Τσίπρας.

«Και πέρα από τις χώρες μας, πρέπει να αγωνιστούμε για έναν νέο διεθνισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για την ειρήνη και ενάντια στην ακροδεξιά. Και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης. Όσο ο κόσμος μας γίνεται ολοένα και πιο άνισος, πιο αυταρχικός, πιο βίαιος, εμείς πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις μεγάλες εκείνες αξίες που κινητοποίησαν τους λαούς και έφεραν τις μεγάλες επαναστάσεις και τις μεγάλες αλλαγές στην ήπειρό μας», πρόσθεσε.

«Όπως πρότεινε πρόσφατα ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, χρειαζόμαστε έναν φόρο πλούτου προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα», τόνισε στη Σορβόννη.

«Να αναβιώσουμε σήμερα το παλιό σύνθημα του Μάη του '68: "Είμαστε ρεαλιστές, επιδιώκουμε το αδύνατο". Και να σταθούμε απέναντι στην προσπάθεια των κυρίαρχων ελίτ, πολιτικών ηγεσιών να αποφασίζουν αυτές τι είναι αδύνατο», κατέληξε.

