Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Global Sumud Flotilla

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για το Global Sumud Flotilla - Πίεση στην κυβέρνηση

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn. gr
Το ΚΚΕ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla

«Μέτωπο» κατά της κυβέρνησης δημιουργεί η αντιπολίτευση. Δημοσιεύθηκε το κοινό ανακοινωθέν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης Ελευθερίας για τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης. 

Ανακοίνωση έβγαλε και το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, το οποίο απαιτεί «εδώ και τώρα» από την κυβέρνηση «να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων». 

«Για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του. Η ΕΕ, που έσπευσε χτες να χαιρετίσει το απαράδεκτο “σχέδιο Τραμπ” σε βάρος του δίκιου του Παλαιστινιακού λαού, αδιαφορεί ακόμα και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών», σχολιάζει ο Περισσός. 

Η ανακοίνωση ΚΚΕ

Το ΚΚΕ απ’ την πρώτη στιγμή καταδίκασε την πειρατική επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και πραγματοποίησε κατεπείγουσες παρεμβάσεις τόσο προς τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη, όσο και προς την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα και να απελευθερωθούν τα μέλη των πληρωμάτων που κρατούνται απ’ το Ισραήλ.

Αν κι έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί τα μέλη των πληρωμάτων, οι 27 Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, η βουλευτής Πέτη Πέρκα.

Για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του. Η ΕΕ, που έσπευσε χτες να χαιρετίσει το απαράδεκτο “σχέδιο Τραμπ” σε βάρος του δίκιου του Παλαιστινιακού λαού, αδιαφορεί ακόμα και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα να μεριμνήσει για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων στη χώρα μας.

