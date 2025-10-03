Θα κριθούμε στις εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει ραντεβού στις κάλπες του 2027 σε όσους τον αμφισβήτησαν και καλεί σε αγώνα δρόμου, πιστεύοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τα καταφέρει να είναι πρώτο ● Ενωτική παρέμβαση Δούκα: «Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, δηλώνοντας ότι ο κοινός στόχος με τον κ. Ανδρουλάκη είναι η πολιτική αλλαγή

Ραντεβού στις εκλογές του 2027 με όσους σήμερα αμφισβητούν τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ και αμφιβάλλουν ως προς τη δυνατότητα να πετύχει τους στόχους του, έχοντας ως κριτήριο τις δημοσκοπήσεις, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με τον τρόπο αυτό απαντά στον Παύλο Γερουλάνο και όσους με τη στάση και τις δηλώσεις τους έδειξαν να κονταίνουν τον χρονικό ορίζοντα για την ανάκαμψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι αν αυτό δεν συμβεί άμεσα, σε ένα δίμηνο ή το πολύ ώς τα Χριστούγεννα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει στρατηγική και ηγετική ομάδα.

«Ολα κρίνονται στις εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης (ΑΝΤ1), υπογραμμίζοντας ότι το 2023 οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο ΠΑΣΟΚ 8% και προέβλεπαν ότι θα συνθλιβεί από Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι απλά άντεξε, αλλά έλαβε πολύ καλύτερο ποσοστό. Επιπλέον, παρέπεμψε στο παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, που –όπως είπε– είναι σήμερα κοντά στο 4%, σύμφωνα με τα γκάλοπ. Επαναλαμβάνοντας το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι έχει έναν στόχο, η Ν.Δ. να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Για να προσθέσει ότι, εφόσον υπάρξει ενότητα και κοινός αγώνας, «μπορούμε να τα καταφέρουμε», υποστηρίζοντας ότι «πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στις προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ, εστίασε αυτή τη φορά στο σκέλος για την ενίσχυση των θεσμών όπως η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ώστε να μην είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και η απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους. «Για να αποφύγουμε υπόγεια παιχνίδια παρασκηνίου ότι “σε αυτήν την υπόθεση κάντε τα στραβά μάτια, οπότε θα σας βολέψουμε εκεί”» εξήγησε.

Κοινός στόχος

Την ίδια στιγμή, στον αντίποδα ενός κλίματος εσωστρέφειας και δηλώσεων που εμπεριέχουν αιχμές, ο Χάρης Δούκας εμφανίστηκε ενωτικός, παίρνοντας θέση υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη στο άτυπο μπρα ντε φερ των προηγούμενων ημερών μεταξύ ηγεσίας και άλλων κορυφαίων στελεχών για τα περιθώρια που έχει το ΠΑΣΟΚ να κάνει το άλμα. «Με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουμε έναν κοινό στόχο, να μπορέσει να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και ενώνουμε τις προσπάθειές μας, θέλουμε πολιτική αλλαγή και αυτό παλεύουμε», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων (ΣΚΑΪ), ενώ, παίρνοντας απόσταση από όσα είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, ανέφερε ότι «δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες» και «δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες».

Με ορίζοντα το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι «όλοι μαζί με ενότητα, χωρίς εσωστρέφεια πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα συνέδριο», το οποίο ζήτησε να είναι «μεγάλο, δημοκρατικό, πολιτικό, να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να φτιάξουμε κείμενα, να το αγκαλιάσει η κοινωνία, να είναι συνδιαμορφωτής, για να μπορέσει να ενδυναμώσει την προσπάθειά μας».