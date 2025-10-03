Προοδευτικό προσκλητήριο Φάμελλου

Κάλεσμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προς ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και απογοητευμένους πολίτες ● Επί τάπητος και η 4η φρεγάτα: εξ όσων πήραν θέση, οι περισσότεροι ήταν κατά της αγοράς, αλλά δεν έγινε ψηφοφορία ● Την ερχόμενη εβδομάδα η πολιτική συζήτηση στο Π.Γ. της Νέας Αριστεράς

Πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και κάθε προοδευτικό πολίτη της χώρας απηύθυνε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Το ρήγμα, ωστόσο, στις σχέσεις με τη Νέα Αριστερά –εξαιτίας της υπερψήφισης αγοράς της 4ης φρεγάτας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ– μένει να φανεί πόσο βαθύ είναι…

Η προμήθεια της 4ης φρεγάτας συζητήθηκε χθες στην Κουμουνδούρου, αφού έθεσε το θέμα στην εισήγησή του ο πρόεδρος του κόμματος, επιχειρηματολογώντας γιατί οι βουλευτές ψήφισαν το «ναι». Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο περίπου τα μισά μέλη του οργάνου, από τις τοποθετήσεις των οποίων φάνηκε το «όχι» να έχει οριακό προβάδισμα (9 έναντι 7). Χωρίς να σημαίνει αυτό πάντως ότι, εάν έμπαινε σε ψηφοφορία, θα πλειοψηφούσε και πάλι το «όχι». Ούτως ή άλλως, όλα είχαν τελειώσει με την απόφαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και την ψηφοφορία στη Βουλή.

Στη συνεδρίαση, όμως, υπήρξε και ένα ζήτημα που ΔΕΝ συζητήθηκε: μολονότι στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε τεθεί με ένταση το θέμα που έχει ανακύψει με τον Αλέξη Τσίπρα, στη χθεσινή συνεδρίαση ουδείς το έθεσε. Μέλη της Π.Γ. με τα οποία επικοινώνησε η «Εφ. Συν.» πιθανολογούσαν πάντως ότι στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή θα γίνει σχετική συζήτηση…

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δήλωσε ότι, αρχής γενομένης από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, ξεκινάει η καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, παράλληλα με τις προγραμματικές προτάσεις, ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δημιουργήσει μια πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία για να φέρει την πολιτική αλλαγή, επισήμανε ο Σ. Φάμελλος, ζητώντας συγχρόνως να αναζητηθούν συνεργασίες και σε κοινωνικό επίπεδο, στα σωματεία, στην αυτοδιοίκηση κ.α., ενώ ξεκαθάρισε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών, διεμήνυσε εξάλλου.

Και, πιο συγκεκριμένος στη συνέχεια, η πρόσκληση της Κουμουνδούρου απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά και σε άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, κινήσεις και πρωτοβουλίες της προοδευτικής και οικολογικής πολιτικής, που ανταποκρίνονται στο πολιτικό πλαίσιο που έχει βάλει. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, έκανε ένα βήμα πιο πέρα λέγοντας πως θα ήταν σημαντικό να συμμετείχε και το ΚΚΕ, αν δεν είχε επιλέξει την κομματική περιχαράκωση, όπως είπε. Η πρόσκληση Φάμελλου απευθύνεται, τέλος, και στους προοδευτικούς πολίτες που είτε έχουν αποτραβηχτεί, είτε απογοητεύτηκαν από την πολιτική.

Δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση, τόνισε επίσης στο σκέλος της κριτικής του για τη Ν.Δ., την οποία και χαρακτήρισε (την κυβέρνηση) διεφθαρμένη. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι αύριο θα ανακοινωθεί η έναρξη οικονομικής καμπάνιας για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος.

● Χθες, εν τω μεταξύ, συνεδρίασε και το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση περιστράφηκε αποκλειστικά στα της διεθνούς, και ελληνικής, αποστολής στη Γάζα. Τούτου δοθέντος, η πολιτική συζήτηση (απολογισμός ΔΕΘ, κεφάλαιο συνεργασιών, προετοιμασία συνεδρίου) μετατέθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, πιθανώς την ερχόμενη Τετάρτη.