Η αντιπολίτευση κολλάει στον τοίχο την κυβέρνηση για την ισραηλινή τρομοκρατία

Οι ισραηλινές επιθέσεις στα περισσότερα από τα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης και συνεχίζονται έως και σήμερα, με πειρατεία σε διεθνή ύδατα, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις, είναι και τα σκάφη της ελληνικής αποστολής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να καλούν να πάρει άμεσα θέση.

Στη δημοσιότητα προμαγνητοσκοπημένα βίντεο • Αναφορές ότι έχει χαθεί επαφή με τα πλοία «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι», «Παύλος Φύσσας» • Ένα σκάφος του στόλου φαίνεται να έχει εισέλθει στα ύδατα της Γάζας, «συνεχίζουμε αδιάκοπα», το μήνυμά τους.https://t.co/A9KxJUnoGJ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 2, 2025

ΠΑΣΟΚ: Να ενημερώσει άμεσα η κυβέρνηση πού βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες

«Χρειάζεται τώρα, άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για το γεγονός, και, προφανώς, να εγγυηθεί την ακεραιότητα των συλληφθέντων» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε πως «ενώνουμε τη φωνή μας με όσους μίλησαν και ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με τους Έλληνες συμπολίτες μας, ανάμεσά τους η συνάδελφος Πέτη Πέρκα, που συμμετείχαν στον στόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα».

Ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «η επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά. Όχι μόνο διότι έτσι παρεμποδίζεται μια σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας, σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Αλλά, επίσης, επειδή δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα» και υπογράμμισε πως «το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Να αφήσουμε την πρακτική των «ίσων αποστάσεων»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, στη συνέχεια, από τη δική του πλευρά ανέφερε ότι «με την υπόμνηση ότι στον στολίσκο συμμετέχει και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου (εν. τη βουλευτή Πέτη Πέρκα) θέλουμε να συμβάλλουμε και να ενώσουμε την φωνή μας σε αυτό που γίνεται και ξεπερνά την πολιτική και την διπλωματία, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας και θα έπρεπε και λόγω της αποστολής των σκαφών να αφήσουμε λίγο την πολιτική πρακτική των “ίσων αποστάσεων” και να ενσωματωθούμε στις αξίες και τις ιδέες της ΕΕ αλλά και του ανθρωπισμού για αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά την κυνική αμιγώς στρατιωτικού τύπου αναχαίτιση πολιτών που πάνε να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητά τους

«Σήμερα τα ξημερώματα το κράτος του Ισραήλ επιτέθηκε στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla. Ο στόλος έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους βασανισμένους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια ενέργεια τρομοκρατική και πειρατική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του από το περιστύλιο της Βουλής.

«Πεντακόσιοι άνθρωποι από περισσότερες από σαράντα χώρες έχουν απαχθεί και τώρα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Ανάμεσα σε αυτούς και 27 Έλληνες και Ελληνίδες. Στο σκάφος “Οξυγόνο” μάλιστα επέβαινε και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Το επαναλαμβάνω. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει απαχθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγνοείται η τύχη του», τόνισε και συνέχισε:

«Απαιτώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την απελευθέρωση και την επιστροφή όλων των μελών της Ελληνικής αποστολής. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών».

«Αυτά τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους», κατέληξε.

ΚΚΕ: Πειρατική επίθεση από το κράτος-δολοφόνο, να πάρει θέση η κυβέρνηση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος κατήγγειλε το Ισραήλ για την επίθεση στον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, που μεταξύ των πλοιαρίων ήταν και το ελληνικό. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε πως «πρόκειται για μια πειρατική επίθεση από το Κράτος δολοφόνο (εν. το Ισραήλ) τη στιγμή που κλιμακώνει την χερσαία επίθεσή στην Γάζα οδηγώντας σε γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ σημείωσε ότι «πολύ γρήγορα αντιπροσωπείες από τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους έκαναν χθες βράδυ εκδήλωση – διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλοντας τις συγκριμένες ενέργειες του Κράτους κατακτητή, την υποκρισία της ΕΕ που δεν έκανε καμία προσπάθεια για να προστατέψει τον στόλο αλλά και ταυτόχρονα τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης, που στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Κράτος του Ισραήλ δεν προστάτευσε τον στολίσκο και τα μέλη του πληρώματος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζήτησε από την κυβέρνηση «άμεσα να πάρει θέση για τα συγκεριμένα περιστατικά και να απαιτήσει την απελευθέρωση των μελών του στολίσκου που κρατούνται από τους Ισραηλινούς. Να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια».

ΜέΡΑ25: Άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla!

Πράξη διεθνούς πειρατείας από το Ισραήλ

Άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla!

Το κράτος-τρομοκράτης του Ισραήλ προχώρησε σε μία ακόμα πράξη διεθνούς πειρατείας, και χθες τη νύχτα, αναχαίτισε παράνομα το σύνολο των καραβιών της αποστολής του Global Sumud Flotilla, ανάμεσα στα οποία και 26 Έλληνες πολίτες.

Αυτή τη στιγμή έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με τα πληρώματα των καραβιών, και εικάζουμε ότι μεταφέρονται παρά τη θέληση τους σε φυλακές του Ισραήλ.

Η πράξη αυτή αποτελεί μία ακόμα σελίδα παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου στο βιβλίο της βαρβαρότητας που γράφει το Ισραήλ.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει άμεσα το καθήκον της και να φροντίσει για την ασφάλεια και την απελευθέρωση των παράνομα απαχθέντων πολιτών.

Καλούμε όλον τον λαό σήμερα στις 10 πμ έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και στις 6:30 μμ στην πλατεία Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) στην Αθήνα για να πορευτούμε προς την πρεσβεία του Ισραήλ, στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, και στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Λευτεριά στους/στις απαχθέντες/είσες του Global Sumud Flotilla!

Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος»

Ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ διεξάγεται γενοκτονία.

Η επίθεση, που εξαπολύθηκε εναντίον και τεσσάρων ελληνικών σκαφών, πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και συνεπώς συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Με πυξίδα μας τις αρχές του Μανώλη Γλέζου, που υπήρξε επίτιμος πολίτης Παλαιστίνης, ο Σύλλογος καταδικάζει το Ισραήλ και τις συμμάχους του κυβερνήσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ελληνική, και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πληρωμάτων.

Καλεί τους πολίτες να υψώσουν τη φωνή και το ανάστημά τους για την προάσπιση των πανανθρώπινων αξιών που συντρίβονται στη Γάζα.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

ΠΑΜΕ: Η κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ αυτών και στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον μαρτυρικό λαό της Γάζας.

Η νέα αυτή εγκληματική ενέργεια του Ισραήλ είναι συνέχεια της γενοκτονίας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Κλιμακώνει το μακελειό στη Γάζα και εντείνει την επιθετικότητά του και στην Δυτική Όχθη, σπέρνοντας καθημερινά θάνατο και καταστροφή. Αποθρασύνεται από τα σχέδια και τη στήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ και των κυβερνήσεων που κάνουν πλάτες στα εγκλήματα του για τα συμφέροντα των μονοπωλίων στην περιοχή και υπονομεύουν κάθε δυνατότητα για ένα βιώσιμο και ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, που παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε τίποτα για την προστασία του ελληνικού πληρώματος, επιμένοντας στη στρατηγική συμμαχία με το κράτος-σφαγέα του Ισραήλ. Αρνείται επίμονα να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής του 2015 και να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Τώρα να απελευθερωθούν τα πληρώματα και να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα, για να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Να διακοπεί κάθε στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.

Καλούμε όλα τα συνδικάτα, κάθε εργαζόμενο, να δυναμώσουν την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό.

Όλοι και όλες στις 10 Οκτώβρη στην συγκέντρωση στην πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, στις 7 το απόγευμα, έξω από το σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη

Κομμουνιστική Απελευθέρωση: Καταγγέλλουμε την τρομοκρατική επίθεση στο στόλο αλληλεγγύης

Καταγγέλλουμε την τρομοκρατική και παράνομη επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Λίγα ναυτικά μίλια πριν φτάσει ο στόλος αλληλεγγύης στη Γάζα, στα διεθνή ύδατα, το κράτος τρομοκράτης και εγκληματίας πολέμου Ισραήλ για άλλη μια φορά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και επιτίθεται με ένοπλη βία στην ειρηνική διεθνή αποστολή.

Το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ έχει την πλήρη κάλυψη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. και των κυβερνήσεων που παρακολουθούν αμέτοχοι και επιτρέπουν την επιχείρηση του Ισραήλ. Το Ισραήλ ως σύγχρονος πειρατής καταλαμβάνει τα πλοία αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla, και συλλαμβάνει τους πολίτες που επιβαίνουν στα σκάφη που μεταφέρουν φαγητό, φάρμακα και κυρίως την ελπίδα της διεθνιστικής αλληλεγγύης και απαίτησης να μπει τέλος στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού για Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ως πρόθυμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ όχι απλά δεν εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, αλλά αντί να σταματήσει την Ισραηλινή τρομοκρατία, στηρίζει τα σχέδια Τραμπ-Νετανιάχου που ανακοινώθηκαν προχτές και σηματοδοτούν την καταδίκη του Παλαιστινιακού λαού. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι συνένοχη στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

Το πλοίο «Βαγγέλης Πισσίας» -στο οποίο επέβαινε μεταξύ άλλων συναγωνιστών/τριων και το μέλος της οργάνωσής μας Παντελής Λούβρος-, καθώς και τα άλλα σκάφη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla και του διεθνούς στόλου έχουν δεχθεί την πειρατική επέμβαση του δολοφονικου στρατού του κράτους του Ισραήλ.

Τα πλοία έχουν κατασχεθεί και τα πληρώματα έχουν απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά την θέληση τους και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Απαιτούμε:

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η επίθεση στα πλοία του διεθνή στόλου αληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Την άμεση απελευθέρωση των μελών της διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης και την συνέχιση της πορείας του.

Να φύγουν τα πολεμικά πλοία του Ισραήλ από τον δρόμο του διεθνή στόλου Global Sumud Flotilla. Να ανοίξει ο δρόμος για τον ασφαλή ελιμενισμό των πλοίων στην Γάζα για να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

Καμία εμπλοκή της χώρας στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού. Να διακοπεί κάθε σχέση με κράτος – τρομοκράτη του Ισραήλ.

Καλούμε μαζικά το λαό και το εργατικό, νεολαίστικο και λαϊκό κίνημα και όλες τις συλλογικότητες να καταγγείλουν την επίθεση του Ισραήλ, να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, ενάντια στην ένοπλη επιδρομή του Ισραήλ στα πλοία

Συμμετέχουμε μαζικά και μαχητικά στις συγκεντρώσεις και πορείες:

Αθήνα, ώρα 10.00 πμ Υπουργείο Εξωτερικών

Αθήνα, 6.30 μμ στο πάρκο Ελευθερίας, Μέγαρο μουσικής, διαδήλωση στην πρεσβεία των σιωνιστών.

Και σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα

Ανακοίνωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ για την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, που είχε ως σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Πρόκειται για μια πράξη που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, στρέφεται ευθέως κατά της διεθνούς αλληλεγγύης και υπονομεύει τις προσπάθειες για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του παλαιστινιακού λαού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να πάρει σαφή θέση, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο και την προστασία ανθρωπιστικών αποστολών, αντί να ανέχεται ή να συγκαλύπτει ενέργειες που συντηρούν τον φαύλο κύκλο βίας στη Μέση Ανατολή. Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη, καθώς όφειλε να διασφαλίσει την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής και να υπερασπιστεί ενεργά το δικαίωμα μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των μελών του πληρώματος που κρατούνται, καθώς και την ασφαλή ολοκλήρωση της αποστολής του στολίσκου προς τη Γάζα.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό στον αγώνα του για ελευθερία, ειρήνη και αξιοπρέπεια.