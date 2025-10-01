Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώνουμε μια κυβερνητική απάτη προς τους αγρότες

Καταλόγισε στον Μητσοτάκη ότι«εξαπάτησε τους αγρότες το 2019 για να εκλεγεί και τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβό τίμημα», σημειώνοντας ότι τα αγροτικά προβλήματα προέρχονται από καθαρές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης

Στο Thessaly AgriBusiness Forum 2025, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος συμμετείχε με τοποθέτηση για τα προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου και τον αγροτικό τομέα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σοβαρές πολιτικές αστοχίες και διαφθορά.

Υπογράμμισε ότι η ελληνική αγροτική οικονομία πλήττεται από καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση κρύβει ή διασπάθισε κοντά σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που ανήκουν στους τίμιους αγρότες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η καθυστέρηση της Ενιαίας Ενίσχυσης και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα οδηγούν σε οικονομική αβεβαιότητα και ερήμωση της υπαίθρου, ειδικά στη Θεσσαλία, όπου πρόσθεσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να φέρει τα αποτυπώματα των φυσικών καταστροφών.

Καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εξαπάτησε τους αγρότες το 2019 για να εκλεγεί και τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβό τίμημα», σημειώνοντας ότι τα προβλήματα δεν προέρχονται μόνο από εξωτερικούς παράγοντες όπως η γεωπολιτική ή η κλιματική κρίση, αλλά από καθαρές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που ευνοούν λίγους εις βάρος της πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερες αναφορές έκανε στην έλλειψη χρηματοδοτήσεων για ζωϊκό κεφάλαιο, δενδρώδεις και πολυετείς καλλιέργειες, καθώς και στην ιδιωτικοποίηση της άρδευσης μέσω ολλανδικών εταιριών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδυναμώνει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Επισήμανε την ανάγκη για ισχυρή Πολιτεία, με αποτελεσματική αυτοδιοίκηση, έλεγχο της αγοράς και υποστήριξη της ψηφιακής υποδομής στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι αγρότες να έχουν καθαρές και προβλέψιμες ενισχύσεις.

Εξήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εκπονήσει πρόγραμμα με έξι άξονες για τη στήριξη των αγροτών, καλύπτοντας θέματα όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα, την κλιματική αλλαγή, το αγροτικό χρέος και τη ρευστότητα, ενώ ζήτησε να παραμείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ισχυρή τεχνογνωσία και ψηφιακές βάσεις, αντί για τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ.

Έκανε λόγο, μιλώντας για την ΚΑΠ, για ανάγκη λήψης μέτρων για τους νέους αγρότες, σύνδεσης ενίσχυσης με παραγωγικότητα και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της υπαίθρου, σχολιάζοντας ότι η Ευρώπη κινείται με καθυστερήσεις στην εφαρμογή της «Πράσινης Συμφωνίας».

Τέλος επέμεινε ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί αλλαγή κυβέρνησης, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική λιτότητας για τους πολλούς και ενισχύει τους λίγους, ενώ τόνισε τη σημασία της προοδευτικής συνεργασίας και κοινής δράσης των πολιτικών δυνάμεων για την προστασία της ελληνικής υπαίθρου και την αξιοπιστία της πολιτικής.

Για την Κεντροαριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα

Μιλώντας για τον προοδευτικό χώρο είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι διατεθειμένος να πάρει τις πρωτοβουλίες και παρ’ όλες τις αρνήσεις και τα πισωγυρίσματα και τις καθυστερήσεις άλλων κομμάτων. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας και θα επιμείνουμε, γιατί κάποιοι αισθάνονται ότι με το να αρνούνται, προσβάλλουν εμάς. Όχι, την κοινωνία προσβάλλουν.

Εμείς θα συνεχίσουμε, δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση όμως για πάρα πολύ καιρό.

Πρέπει να σας πω ότι αυτή την πρόταση των συνεργασιών τη βλέπω να είναι ζωντανή σε πάρα πολλές περιφερειακές συζητήσεις. Έγινε πρόσφατα μια στην Παλλήνη, είχε γίνει στην Πάτρα. Γίνονται σε αρκετές περιοχές. Δεν θα είναι αργά που θα γίνει και εδώ.

Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι στιγμής αρνείται. Θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά ξέρω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ το θέλει, γιατί θέλει να φύγει η δεξιά. Επίσης και πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν τοποθετηθεί θετικά. Εμείς δεν θα πάμε να κάνουμε συζήτηση αποσπασματική. Είμαστε εδώ σοβαρά, δημόσια και την πρόταση αυτή την έχουμε καταθέσει.

Είναι πάρα πολλοί εκεί έξω και ιδιαίτερα είναι τα παιδιά μας, τα οποία έχουν ανάγκη από μια καλύτερη χώρα».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε τα εξής: «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και στις τοποθετήσεις του και όταν βρεθήκαμε μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και την ανάγκη να υπάρχει αυτή η προοδευτική απάντηση και προοδευτική έκφραση.

Δεν υπάρχει κανείς "ελέφαντας" στο δωμάτιο, μην ψάχνετε. Η άποψη η δική μου είναι ότι αυτό το σχέδιο έχει ανάγκη από ενότητα, έχει ανάγκη από κοινή προοπτική.

Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε μία μέρα να περιμένουμε, εμείς έχουμε βάλει το 2025 ως ορόσημο της προοδευτικής συνεργασίας. Οι κομματικές ηγεσίες είναι υποχρεωμένες στην κοινωνία να δώσουν μια απάντηση, μπορεί να μην τη δώσουν σε εμάς, αλλά πρέπει να τη δώσουν στην κοινωνία.

Πρέπει να υπάρχει προοδευτικό σχέδιο και σε αυτό κανείς και καμία στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει φέρει αντίθετη άποψη.

Επιτρέψτε να σας πω ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα που είναι ο Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από το ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πέρα από το ότι είναι και σήμερα σε πάρα πολλά δημόσια φόρα, συμμετέχει εκπροσωπώντας και την Ελλάδα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει δικαίωμα, ούτε εγώ, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας για μια συζήτηση περί υποθέσεων.

Η δράση είναι μπροστά μας».

H ομιλία του Σ. Φάμελλου

«Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε καταιγιστικές εξελίξεις στο πεδίο της αγροτικής οικονομίας. Ολοκληρώθηκε μια ακόμη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη συζητούν για ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης που έκλεψε σχεδόν ένα δισ. ευρώ από τους τίμιους αγρότες, άρα έλειψαν από την ύπαιθρο. Αυτό συνδυάζεται με μια στάση πληρωμών στις ενισχύσεις, για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση, η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν έχει ανταποκριθεί στην επιτήρηση που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι το οποίο έχει στερήσει ακόμα ένα ποσό άνω του ενός δισ. από τους αγρότες, αν βάλουμε και την αναμονή της Ενιαίας Ενίσχυσης, που θα καθυστερήσει.

Ενώ θέλουμε να συζητήσουμε για το ποιο είναι το σχέδιο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δυστυχώς συζητάμε για ένα καταστροφικό «ντόμινο» στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η οποία εκτός από τα προβλήματα που έχει και η υπόλοιπη περιφέρεια, έχει επιπλέον το αποτύπωμα του «Ντανιέλ» ακόμα ζωντανό. Στο θέμα της ευλογιάς, είναι από τις περιφέρειες που είχαν από τα μεγαλύτερα αποτυπώματα μέχρι στιγμής, όπως βέβαια και το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη βιωσιμότητα των αγροτών στην Ελλάδα σήμερα.



Όμως, δεν ήταν αυτοί οι λόγοι για τους οποίους επέλεξα να συμμετέχω. Δεν δέχτηκα να είμαι εδώ επειδή θα ήταν ο κ. Κέλλας, ο οποίος τελικά επέλεξε να μην είναι.

Επέλεξα να είμαι εδώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει να συμμετέχει σε μία αποτελεσματική συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγή της χώρας μας στον πρωτογενή τομέα.

Δεν έχουμε βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας. Πρέπει το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα να είναι μοντέλο του πραγματικού προϊόντος και αυτό σημαίνει ισχυρό πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με σχέδιο. Δεν το έχουμε ούτε στα οικονομικά εργαλεία, δηλαδή στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε όλες τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις.

Ένας λόγος για τον οποίον είμαι εδώ, είναι γιατί θέλω να συζητήσω για το πρωτογενές προϊόν της χώρας, τη συμβολή του στο ΑΕΠ και τη βελτίωση της σχέσης του συντελεστή εργασίας στην πρόσοδο από το ΑΕΠ.

Ένα επίσης πρόβλημα που έχουμε, είναι ότι δεν πάει σε αυτούς που δουλεύουν το ελληνικό ΑΕΠ, πάει όλο και λιγότερο σε αυτούς που δουλεύουν, είτε από τη μεριά του αγρότη, είτε του μικρομεσαίου, είτε του εργαζόμενου και πάει σε διαχειριστές κεφαλαίων.

Το δεύτερο κίνητρο για τη συμμετοχή μου σήμερα εδώ, είναι η ερήμωση της υπαίθρου και αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει και πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνδέεται σίγουρα με το δημογραφικό. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα και το μόνο χαρακτηριστικό του δημογραφικού, αλλά ένα τεράστιο θέμα, ένα εθνικό ζήτημα για το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε σε συνδυασμό με το αγροτικό εισόδημα και το αγροτικό προϊόν.

Χωρίς προϊόν δεν θα μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο.

Βέβαια, χρειάζεται και ο κοινωνικός τομέας εδώ και οι κοινωνικές λειτουργίες, αλλά σίγουρα η οικονομία είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Αυτά ήταν τα δύο κίνητρα για τα οποία επιλέξαμε να είμαι εδώ σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουν εθνική διάσταση.

Θα μπορούσε κάποιος να πει: «γιατί ξέχασες την ανθεκτικότητα»;

Δεν την ξέχασα, είναι κάτι το οποίο μπαίνει οριζόντια σε όλες τις πολιτικές, ιδαίτερα στο παραγωγικό μοντέλο αλλά και στις πολιτικές της υπαίθρου. Δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά εδώ, σε αυτή την αίθουσα, έχω συζητήσει πολλές φορές για αυτά τα ζητήματα και το ξέρετε, γιατί ήταν και το θεματικό μου αντικείμενο στο οποίο υπηρέτησα και ως υπουργός και ως τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι συμπτώματα και φυσική εξέλιξη όλα αυτά που σας περιέγραψα, για τα οποία ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε;

Όχι, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, και επειδή τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, γιατί είμαστε ήδη ένα βήμα μετά τον γκρεμό, πέφτουμε δηλαδή.

Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι πολιτικά ζητήματα, είναι αποτυπώματα πολιτικών επιλογών. Δεν είναι συμπτώματα, δεν είναι κάτι που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Ούτε φταίει ο εξωτερικός παράγοντας μόνο, είτε μιλάμε για τη γεωπολιτική, είτε μιλάμε για την κλιματική καταστροφή.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πολιτικής στην Ελλάδα.

Αυτά τα οποία ζούμε στη χώρα μας είναι αποτυπώματα της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Πρέπει κάποιος να επιλέξει πολιτική: είναι μια ισχυρή Πολιτεία που νοιάζεται για όλους ή τάσσεται με τα υπερκέρδη λίγων εις βάρος και των αγροτών και των μικρομεσαίων και των εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης;

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να είναι με τα υπερκέρδη λίγων, ελαχίστων, αλλά και με την ακρίβεια. Και με την πολιτική που εφαρμόζει, τα λεφτά φεύγουν από την αγορά και πηγαίνουν σε λίγους.

Είναι, επίσης, πολιτικό ζήτημα το αν θα «στήνεις» τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» ή αν θα έχεις εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην έχουμε εθνική στρατηγική, όχι μόνο για την κτηνοτροφία και για άλλους κρίσιμους τομείς - η περιφερειακή ανάπτυξη και ο αγροτικός τομέας είναι ένας από αυτούς - αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να στηθεί και να λειτουργήσει για τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες». Έτσι ονομάστηκε «γαλάζιο» το σκάνδαλο.

Εδώ αποδεικνύεται και μία τεράστια εξαπάτηση. Γιατί γι’ αυτές τις κοινωνικές τάξεις, είτε μιλάμε για τους αγρότες, είτε μιλάμε για τους μικρομεσαίους, ο κ. Μητσοτάκης τους υποσχέθηκε τελείως τα αντίθετα το 2019.

Τους εξαπάτησε για να εκλεγεί και τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβό τίμημα.

Είμαστε σε ένα αρνητικό «ντόμινο», το οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα και αυτό ήρθα να συζητήσω εδώ μαζί σας.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάναμε μια τελείως διαφορετική επιλογή μετά τη μεγάλη αλλαγή που κάναμε, γιατί έπρεπε και εμείς να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και τη δυναμική στη λειτουργία μας.

Με την εκλογή μου στη θέση του προέδρου, επιλέξαμε το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώσαμε, να είναι το πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα.

Με έξι άξονες που ξεκινάνε από το κόστος παραγωγής, προφανώς λαμβάνουν υπόψη το μεγάλο θέμα των εργατών γης, περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και καταστροφής, εξετάζουν το πώς πρέπει να διαρθρωθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα θέματα του αγροτικού χρέους και της ρευστότητας και το θέμα των συνεταιρισμών, όπου έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου.

Για αρκετά από αυτά, όπως για το κόστος παραγωγής, έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου στη Βουλή, για το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Αυτό που έχει σημασία στον αγρότη είναι να ξέρει ότι υπάρχει εφαρμόσιμη λύση, κοστολογημένη ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αυτό λοιπόν, από τη μεριά μας το επιλέξαμε. Ήταν η πρώτη επιλογή μου. Αλλά θέλω να εξάρω τη συμβολή και του Βασίλη Κόκκαλη και του Σταύρου Αραχωβίτη και του Παύλου Πολάκη, που μαζί κάναμε την παρουσίαση, γιατί ήταν και από τα πρώτα δείγματα συλλογικής λειτουργίας.

Ταυτόχρονα όμως με την αγροτική πολιτική, εμείς βάλαμε και το ζήτημα της ισχυρής Πολιτείας. Δεν μπορεί να έχουμε αγροτική πολιτική, αν δεν υπάρχει ισχυρή Πολιτεία. Ισχυρή Πολιτεία σημαίνει να έχουμε ισχυρή αυτοδιοίκηση και ισχυρό σχεδιασμό. Να έχουμε έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς και των λειτουργιών.



Ο «Ντάνιελ» είναι μία ξεκάθαρη περίπτωση του τι σημαίνει ισχυρή Πολιτεία, γιατί είναι αυτό που δεν έγινε στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Θα πω ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία για να τροφοδοτήσουν την κουβέντα:

Η Ελλάδα το 2018, όταν είχα την ευθύνη και την τιμή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Ήταν ευρωπαϊκή επιταγή, δεν την είχαμε υλοποιήσει, ήμασταν στο όριο της καταδίκης και το ολοκληρώσαμε, παρότι ήταν μια χώρα σε χρεοκοπία με σοβαρές ελλείψεις.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη των «αρίστων», το επιτελικό κράτος, επέλεξε να μην τα επικαιροποιήσει και να μας πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2021. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Μας έδιωξε από την Ευρώπη, μας απομάκρυνε από την Ευρώπη.

Έφτασε στο σημείο να αγνοήσει ακόμα και τους επιστήμονες που προειδοποιούσαν για το κλιματικό φαινόμενο. Γιατί οι χάρτες του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, που είχα παραδώσει εγώ στον κ. Χατζηδάκη, περιέγραφαν την πλημμύρα του Παλαμά και όλων των υπόλοιπων περιοχών.

Υπήρχαν τα σχέδια τι θα πλημμυρίσει και οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι ο κ. Μητσοτάκης επέβαλε ποινή στους επιστήμονες. Έδιωξε το Αστεροσκοπείο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Έτσι λειτούργησε αυταρχικά κατά των επιστημόνων, που έκαναν τη δουλειά τους.

Τώρα τι γίνεται;

Με τρόμο ακούω και ενημερώνομαι και από τις οργανώσεις μας και τους συντρόφους μου, ότι δύο χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις για το ζωϊκό κεφάλαιο, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, για τις πολυετείς καλλιέργειες. Αυτό είναι ακραίο.

Όπως επίσης για τα φερτά υλικά, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό δεν έχει ολοκληρωθεί η Αρωγή. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μείνει στη Θεσσαλία με αυτές τις συνθήκες και νομίζω ότι αυτό είναι σχέδιο.

Αν δεν είναι σχέδιο, μπορεί να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να το διαψεύσει, αλλά με έργα.

Εγώ λοιπόν καταγγέλλω τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν δίνει τις χρηματοδοτήσεις για να παρατήσουν οι αγρότες την παραγωγή τους, για να πάρουν κοψοχρονιά τα χωράφια οι Ολλανδοί που ήρθαν εδώ και έβαλαν τον ιδιωτικό φορέα διαχείρισης νερού.

Η μόνη του έννοια, που την έκανε γρήγορα, αμέσως την έκανε και τη νομοθέτησε, δεν ήταν να δώσει τα λεφτά για το ζωϊκό κεφάλαιο, για να έχουμε πάλι κτηνοτροφικά προϊόντα με υψηλή ποιότητα και αξία. Ήταν να φέρει μια εταιρεία εξειδικευμένη στις ολλανδικές αποικίες, να σχεδιάσει ένα εργαλείο ιδιωτικής διαχείρισης νερού και να ξεπληρώσει τους αγρότες της Θεσσαλίας, κάνοντας ιδιωτική την άρδευση, αντί να την κάνει με μηδενικό κόστος για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η γεωργία.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και η ποινή που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλία.

Το τελευταίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς. Επιλέξαμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να έρθουμε εδώ και είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και κάναμε μια Συνέντευξη Τύπου και παρουσιάσαμε τα μέτρα μας για την ευλογιά.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε μία ακραία έξαρση σε όλη την Ελλάδα, γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα επιστημονικά μέτρα και δεν λειτούργησε η Δημόσια Διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση ως όφειλε.

Κλείσαμε ένα δεκαήμερο έκτακτης ανάγκης του υπουργείου, που στην ολοκλήρωσή του θα περιμέναμε να μας ανακοινώσει αν θα μπούμε σε lockdown ή όχι και ποια είναι η κατάσταση.

Το αποτέλεσμα αυτής της εγρήγορσης, που μας έθεσε ο κ. Τσιάρας σε όλη την Ελλάδα, ήταν να μην ανακοινώσει τίποτα.

Τελείωσε το δεκαήμερο και δεν ξέρουν οι κτηνοτρόφοι τίποτα και το μόνο που έφτασαν να ανακοινώσουν ήταν γύρω στα 25 απολυμαντικά κέντρα, εκ των οποίων τα 15 δουλεύουν ήδη στην Θεσσαλία. Αυτή είναι η εξέλιξη της πολιτείας για την ευλογιά;

Χωρίς ένα ισχυρό επιστημονικό κέντρο διαχείρισης της ευλογιάς, που θα είναι σε άμεση επαφή με τους κτηνοτρόφους, με κτηνιάτρους δίπλα στους κτηνοτρόφους, με αύξηση των κτηνιάτρων και με πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και της επιβίωσης των κτηνοτρόφων, θα έχουμε το επόμενο μέτρο του κ. Μητσοτάκη για να μην μείνει αγρότης ούτε στη Θεσσαλία, ούτε στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε μπροστά μας.

Εδώ ήρθα λοιπόν να κάνω μια συζήτηση για τα σημαντικά και μεγάλα που είναι δυστυχώς εθνικές επιλογές. Βρίσκω μια Θεσσαλία η οποία δέχεται το ένα χαστούκι μετά το άλλο, χωρίς να φταίει.

Ότι και αν κάνουν οι τοπικοί φορείς, που κάνουν αρκετά πράγματα και είμαστε δίπλα και ενημερωνόμαστε, είναι αδύναμοι μπροστά σε μια κυβέρνηση, που επιλέγει να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και δυστυχώς να διώχνει τους αγρότες από τον τόπο τους.

Αυτό πρέπει να ανατραπεί το συντομότερο.

Οφείλω να σας πω ότι το συμπέρασμα και για τον αγροτικό τομέα είναι ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική κυβέρνηση, για να ορθοποδήσει η χώρα μας και η ύπαιθρος της Ελλάδας».