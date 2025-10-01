ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα η απόφαση για την 4η φρεγάτα στο προεδρείο της Κ.Ο.

Με καλά κλειστά τα χαρτιά του προσέρχεται ο Σωκράτης Φάμελλος σήμερα και αύριο στις δύο συνεδριάσεις του κόμματός του, πρώτα στη συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και, μία ημέρα μετά, στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Αιτία της... κρυψίνοιας της ηγεσίας του κόμματος είναι η διχογνωμία στην κορυφή κόμματος και Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την 4η φρέγατα. Ο Σ. Φάμελλος καλείται κατ' ουσίαν να... τετραγωνίσει τον κύκλο, περιορίζοντας τις απώλειες από την όποια απόφαση πάρει τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες εσωκομματικές (έκφραση δυσφορίας) αλλά και... εξωκομματικές.

Εξηγούμαστε: ταυτόχρονα με την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιθανό να συνεδριάζει και το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, όπου το κεφάλαιο των συνεργασιών (λέγε με ΣΥΡΙΖΑ κατά βάση) προκαλεί έριδες. Και προφανώς, μια απόφαση από τον μεγαλύτερο εταίρο, υπέρ της φρεγάτας, μάλλον θα απομακρύνει τις ηγεσίες των δύο κομμάτων, δίνοντας πόντους σε όλους εκείνους (ιδίως στην Πατησίων) που είναι κατά της σύγκλισης των δύο κομμάτων. Υπάρχει, άλλωστε, το προηγούμενο της ψήφισης των αμυντικών κονδυλίων από τον ΣΥΡΙΖΑ, απόφαση που για πολλούς μήνες τους το... χτυπούσαν οι πρώην σύντροφοί τους.

Συν τοις άλλοις, στη Νέα Αριστερά υπάρχει, ούτως ή άλλως, μπόλικη... καύσιμη ύλη, καθώς από την ομάδα που είναι κατά του ανοίγματος στους πρώην συντρόφους (πλειοψηφική στην Κεντρική Επιτροπή, με βάση τις τελευταίες ψηφοφορίες) ακούγονται αρκετές γκρίνιες για δηλώσεις προσέγγισης εκ μέρους της ηγεσίας.

Επιστρέφοντας στις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, στο προεδρείο της Κ.Ο. ακούγεται πως κυριαρχεί το «υπέρ» - καθοριστική για το αποτέλεσμα θα είναι προφανώς η θέση που θα πάρει ο Σ. Φάμελλος -, ενώ στην Π.Γ., το θέμα της συνεδρίασης είναι, επισήμως, η προετοιμασία της σαββατιάτικης Κεντρικής Επιτροπής, άρα και το κεφάλαιο των συνεργασιών. Ένα κεφάλαιο, όμως, που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι ευθέως συνδεδεμένο με τη νέα αγορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην Κουμουνδούρου τα δύο στρατόπεδα είναι περίπου διαμορφωμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίσθηκε από τους πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να λέει «όχι» στην αμυντική θωράκιση της χώρας, δεν ήταν αντίθετος, άλλωστε, στην αγορά των φρεγατών, σημειώνουν τα στελέχη εκείνα που είναι στο «ναι».

Στον αντίποδα άλλα στελέχη επιχειρηματολογούν ότι δεν μπορεί να υποχρηματοδοτούνται παιδεία και υγεία, και την ίδια στιγμή να ανεβαίνει κι άλλο ο λογαριασμός στους εξοπλισμούς. Σύμφωνα με μέλος της Π.Γ. που είναι στο «όχι» και συνομίλησε μαζί του το efsyn.gr., το ζήτημα είναι «θέμα αρχών» και είναι μια ευκαιρία για την Αριστερά να επανατοποθετηθεί σε αυτό.

Για το θέμα έχει πάρει θέση, σημειωτέον, και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Σε συνέντευξή του στην «Αυγή» την Κυριακή, εκτός από τα θέματα τα οποία δικαίως τράβηξαν το ενδιαφέρον του αναγνώστη (συμμαχίες, αντικυβερνητική κριτική, η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι), ο Θ. Θεοχαρόπουλος έλεγε και αυτό: «Δυστυχώς, μετά την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχουμε το ακριβώς αντίθετο, με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει κεφάλαιο και να βρίσκεται συνεχώς πίσω από τις εξελίξεις. Και το μόνο που ξέρει να κάνει η Ν.Δ. είναι να προχωρά σε μία κούρσα εξοπλισμών για να λειάνει στα μάτια του κόσμου το πρόβλημα που η ίδια δημιουργεί με την αποτυχημένη εξωτερική της πολιτική». Εν τέλει, όμως, αυτός είναι «ένας φαύλος κύκλος, με τον οποίο όχι μόνο διαφωνούμε αλλά και πρέπει να απεγκλωβιστούμε άμεσα».

Ενώ, όπως είχε γράψει η «Εφ. Συν.», στο φύλλο της Δευτέρας, αντίστοιχες απόψεις έχουν διατυπώσει τόσο ο νυν γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσο και η προκάτοχός του: ο Στέργιος Καλπάκης δημοσίως (Kontra24), η Ράνια Σβίγκου στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.