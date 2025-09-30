«Σκληρό ροκ» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για Μητσοτάκη και κυβερνητική πολιτική

Σφοδρά αντιπολιτευτικά «πυρά» για την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

Τα τρία κόμματα αντέδρασαν επί παντός επιστητού, με σκληρή επίθεση στη κυβέρνηση σε μια σειρά από θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το Παλαιστινιακό και η οικονομία.

Κ. Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη

«Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news, αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο.

«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», για να σημειώσει πως «οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα

Μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με δική του ανακοίνωση.

Αφού καταλογίζει στον κ. Μητσοτάκη ότι ο ίδιος είναι αποφασισμένος να βάλει την Ελλάδα σε μια παρατεταμένη και σιωπηρή προεκλογική περίοδο για το δικό του damage control, ρωτάει για ζητήματα όπως η εξωτερική πολιτική, οι φοροελαφρύνσεις, το φιάσκο της Νέας Υόρκης, το Παλαιστινιακό, την ενέργεια και τις εξεταστικές επιτροπές για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όχι κ. Μητσοτάκη. Αυτές είναι αλήθειες που τις γνωρίζετε πιο καλά όλους γιατί δικό σας δημιούργημα είναι αυτή η πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα. Ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει και το ξέρει. Η συντηρητική παράταξη απέτυχε η Προοδευτική Ελλάδα μπορεί», καταλήγει το κόμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε πως είναι αποφασισμένος να βυθίσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη και σιωπηρή προεκλογική περίοδο με αποκλειστικό στόχο το προσωπικό του damage control. Απέδειξε, επιπλέον, πως η τοξικότητα του πολιτικού του λόγου θα εκτοξευθεί, καθώς παντού βλέπει «fake news» και «ψεύδη» σε βάρος του. Είναι ψευδές πως οι φοροελαφρύνσεις και οι εξαγγελίες που κάνει δεν πρόκειται να βελτιώσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς αφήνει τα καρτέλ να δρουν ανεξέλεγκτα και τον πληθωρισμό να καλπάζει; Είναι ψέματα ότι η ακρίβεια ροκανίζει και συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα; Είναι ψευδές πως η λογική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου στην εξωτερική πολιτική οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα; Είναι fake news ότι η περασμένη εβδομάδα στην Νέα Υόρκη ήταν ένα φιάσκο για την εξωτερική μας πολιτική; Είναι ψέμα πως αρνείται να πει τη λέξη γενοκτονία για την Παλαιστίνη και ότι είναι ο φανατικός σύμμαχος του σφαγέα Νετανιάχου; Είναι ψευδές ότι οι πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβο ενώ θησαυρίζουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας; Είναι ψευδές ότι τα γαλάζια σκάνδαλα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κοινοβουλευτικές πιρουέτες και κατασκευάσματα; Ότι ο λαός ζητά δικαιοσύνη και αποκατάσταση των αδικιών; Όχι κ. Μητσοτάκη. Αυτές είναι αλήθειες που τις γνωρίζετε πιο καλά όλους γιατί δικό σας δημιούργημα είναι αυτή η πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα επικοινωνιακά και πολιτικά του καύσιμα. Ο πολιτικός του χρόνος τελειώνει και το ξέρει. Η συντηρητική παράταξη απέτυχε η Προοδευτική Ελλάδα μπορεί.

ΚΚΕ: Η μόνη μάχη που έδωσε ο Μητσοτάκης ήταν με την αλήθεια

«Η μόνη μάχη που έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης, ήταν η μάχη με την αλήθεια», σύμφωνα με το ΚΚΕ, καθώς όπως λέει σε ανακοίνωσή του το κόμμα, «επιδόθηκε σε ένα ακόμα ρεσιτάλ ψευδολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε όλα τα θέματα», όπως το σχέδιο Τραμπ το οποίο βαφτίζει «καλά επεξεργασμένο σχέδιο για την ειρήνη», τη προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες τις οποίες όρισε η κυβέρνηση ως «ανασύνταξη της αμυντικής λειτουργίας» και τις τραγικές ελλείψεις υγειονομικών στο ΕΣΥ που ο πρωθυπουργός βάφτισε «βελτίωση της καθημερινότητας».