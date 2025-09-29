Φάμελλος: Συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων για ανατροπή Μητσοτάκη

Τι είπε ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου για ακρίβεια, ΦΠΑ, σκάνδαλα, κράτος δικαίου, φορολογία αλλά και για την πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα

Στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση των δυνατοτήτων οικοδόμησης προοδευτικού συνασπισμού διακυβέρνησης επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελλος τη Δευτέρα μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ertnews.

Απαντώντας στις διαδοχικές ερωτήσεις τεσσάρων δημοσιογράφων, ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγόρησε για υποκριτική και ανεπαρκή στάση απέναντι στην αυξανόμενη ακρίβεια, με αιχμή την άρνησή της για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά είδη. Αναφέροντας την περίπτωση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι το επιχείρημά της ότι η συγκεκριμένη μείωση χειροτερεύει την ανάπτυξη της αγοράς αντί να την βελτιώνει, είναι προσχηματικό διαφορετικά θα έπρεπε να μην ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των τοπικών νησιωτικών αγορών.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκποιώντας τη ΔΕΗ την ευτέλισε αγοραστικά και προσέφερε τεράστια κέρδη στους αγοαστές της, ενώ αναφορικά με τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων τόνισε ότι η κυβέρνηση ενεργεί προς όφελός τους και έκανε λόγο για την ανάγκη έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών, καθώς επίσης και κρατικής εποπτείας σε τράπεζες, παρόχους ενέργειας και μεγάλες επιχειρήσεις.

Μιλώντας για τον πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί του πολύ πρόσφατα, τον κατέταξε στις προσωπικότητες που μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα υλικά της προοδευτικής αντεπίθεσης και σημείωσε ότι εμμένει αταλάντευτα στη γραμμή της ενότητας όλων των κεντροαριστερών προοδευτικών δυνάμεων, με ορίζοντα την κυβερνητική ανατροπή και τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας.