Φάμελλος: Συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων για ανατροπή Μητσοτάκη

Στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση των δυνατοτήτων οικοδόμησης προοδευτικού συνασπισμού διακυβέρνησης επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελλος τη Δευτέρα μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ertnews.
Απαντώντας στις διαδοχικές ερωτήσεις τεσσάρων δημοσιογράφων, ο κ. Φάμελλος εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης την οποία κατηγόρησε για υποκριτική και ανεπαρκή στάση απέναντι στην αυξανόμενη ακρίβεια, με αιχμή την άρνησή της για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά είδη. Αναφέροντας την περίπτωση του μειωμένου νησιωτικού ΦΠΑ, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι το επιχείρημά της ότι η συγκεκριμένη μείωση χειροτερεύει την ανάπτυξη της αγοράς αντί να την βελτιώνει, είναι προσχηματικό διαφορετικά θα έπρεπε να μην ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των τοπικών νησιωτικών αγορών.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκποιώντας τη ΔΕΗ την ευτέλισε αγοραστικά και προσέφερε τεράστια κέρδη στους αγοαστές της, ενώ αναφορικά με τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων τόνισε ότι η κυβέρνηση ενεργεί προς όφελός τους και έκανε λόγο για την ανάγκη έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών, καθώς επίσης και κρατικής εποπτείας σε τράπεζες, παρόχους ενέργειας και μεγάλες επιχειρήσεις.
Μιλώντας για τον πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί του πολύ πρόσφατα, τον κατέταξε στις προσωπικότητες που μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα υλικά της προοδευτικής αντεπίθεσης και σημείωσε ότι εμμένει αταλάντευτα στη γραμμή της ενότητας όλων των κεντροαριστερών προοδευτικών δυνάμεων, με ορίζοντα την κυβερνητική ανατροπή και τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύνολο της συνέντευξης του κ. Φάμελλου εδώ:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας