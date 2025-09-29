Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου

Η Ελλάδα βυθίζεται σε ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και φόβου, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η νέα έκθεση του Govwatch για το Κράτος Δικαίου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα. Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου.

Μια χώρα όπου:

⁠•⁠ ⁠Πολίτες με αναπηρία σύρονται σε πορτμπαγκάζ επειδή “μοιάζουν" με μετανάστες.

•⁠ ⁠Δημοσιογράφοι παρακολουθούνται και φιμώνονται.

•⁠ ⁠Η δικαστική εξουσία καλείται να χειροκροτήσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη.

Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Είναι καθεστώς αυθαιρεσίας. Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι ασφάλεια σημαίνει περισσότερη καταστολή, ότι ευημερία σημαίνει προνόμια για λίγους, ότι δημοκρατία σημαίνει ότι η κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να σωπάσει. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική:

•⁠ ⁠Δεν υπάρχει ασφάλεια όταν η αστυνομία λειτουργεί ως παρακράτος.

•⁠ ⁠Δεν υπάρχει ελευθερία όταν η ελευθερία του Τύπου καταρρέει.

•⁠ ⁠Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν οι θεσμοί λειτουργούν με καθεστωτικούς όρους.

Η Νέα Αριστερά δεν θα συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα.

⁠Υπερασπιζόμαστε κάθε πολίτη, Έλληνα ή μετανάστη, απέναντι στη στοχοποίηση.⁠ ⁠Απαιτούμε διαφάνεια και δικαιοσύνη, όχι κουκούλωμα και ψέματα. ⁠Διεκδικούμε την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου και της ισότητας απέναντι στον νόμο.

Η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο. Εμείς επενδύουμε στην ελπίδα. Η κυβέρνηση χτίζει μίσος. Εμείς χτίζουμε αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση προσφέρει ζούγκλα. Εμείς παλεύουμε για μία κοινωνία ισότητας.