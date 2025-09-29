Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου

«Η Ελλάδα βυθίζεται σε ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και φόβου, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η νέα έκθεση του Govwatch για το Κράτος Δικαίου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.
Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα που δημοσιεύθηκε για το 2024, η ομάδα του Govwatch ανέδειξε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει συστημικές αδυναμίες στην τήρηση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Ελλάδα βυθίζεται σε ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και φόβου, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η νέα έκθεση του Govwatch για το Κράτος Δικαίου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα. Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου.
Μια χώρα όπου:
• Πολίτες με αναπηρία σύρονται σε πορτμπαγκάζ επειδή “μοιάζουν" με μετανάστες.
• Δημοσιογράφοι παρακολουθούνται και φιμώνονται.
• Η δικαστική εξουσία καλείται να χειροκροτήσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη.
Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Είναι καθεστώς αυθαιρεσίας. Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι ασφάλεια σημαίνει περισσότερη καταστολή, ότι ευημερία σημαίνει προνόμια για λίγους, ότι δημοκρατία σημαίνει ότι η κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να σωπάσει. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική:
• Δεν υπάρχει ασφάλεια όταν η αστυνομία λειτουργεί ως παρακράτος.
• Δεν υπάρχει ελευθερία όταν η ελευθερία του Τύπου καταρρέει.
• Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν οι θεσμοί λειτουργούν με καθεστωτικούς όρους.
Η Νέα Αριστερά δεν θα συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα.
Υπερασπιζόμαστε κάθε πολίτη, Έλληνα ή μετανάστη, απέναντι στη στοχοποίηση. Απαιτούμε διαφάνεια και δικαιοσύνη, όχι κουκούλωμα και ψέματα. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου και της ισότητας απέναντι στον νόμο.
Η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο. Εμείς επενδύουμε στην ελπίδα. Η κυβέρνηση χτίζει μίσος. Εμείς χτίζουμε αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση προσφέρει ζούγκλα. Εμείς παλεύουμε για μία κοινωνία ισότητας.
