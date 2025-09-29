Κατηγορούμενοι της σύμβασης 717 σε θέσεις ευθύνης στον νέο ΟΣΕ - Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα το κείμενο της Ερώτησης, στο νέο οργανόγραμμα εμφανίζονται ως προϊστάμενοι και διευθυντικά στελέχη άνθρωποι που έχουν ήδη παραπεμφθεί για ποινικά αδικήματα.

Μείζον πολιτικό, ηθικό και νομικό ζήτημα αναδεικνύουν στη Βουλή 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Λάρισας, Βασίλη Κόκκαλη, καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Η ερώτηση αφορά τις τοποθετήσεις στελεχών στον νέο ΟΣΕ, όπου –όπως καταγγέλλει– σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης τοποθετήθηκαν πρόσωπα που κατηγορούνται για το σκάνδαλο της σύμβασης 717, της σύμβασης δηλαδή που συνδέεται άμεσα με το έγκλημα των Τεμπών.

Σύμφωνα το κείμενο της Ερώτησης, στο νέο οργανόγραμμα εμφανίζονται ως προϊστάμενοι και διευθυντικά στελέχη άνθρωποι που έχουν ήδη παραπεμφθεί για ποινικά αδικήματα, όπως ο προϊστάμενος του ERTMS, στελέχη μελετών Η/Μ και πολιτικού μηχανικού, καθώς και η διευθύντρια Βιωσιμότητας και ESG. «Είναι τουλάχιστον προκλητικό να εμπιστεύεστε ξανά σε αυτούς που ελέγχονται για βαριές παραλείψεις, την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την υλοποίηση νέων έργων», τονίζει.

Η υπόθεση ξεπερνά το επίπεδο των υπηρεσιακών λαθών και αναδεικνύει, όπως σημειώνουν οι βουλευτές, τη βαθιά πολιτική ανευθυνότητα της κυβέρνησης. Αντί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μετά το έγκλημα των Τεμπών, η κυβέρνηση επιλέγει να επαναφέρει στα κέντρα αποφάσεων τους ίδιους ανθρώπους που φέρουν βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση του δικτύου.

«Η κυβέρνηση μιλά για αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας και συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ στην πράξη αναπαράγει τις ίδιες παθογένειες, τις ίδιες πελατειακές λογικές και τα ίδια πρόσωπα που οδήγησαν στη μεγαλύτερη τραγωδία της μεταπολίτευσης», επισημαίνουν οι βουλευτές, καταγγέλλοντας ότι οι επιλογές αυτές δεν υπηρετούν ούτε τη διαφάνεια ούτε την ασφάλεια, αλλά μόνο «κομματικές και ιδιοτελείς εξυπηρετήσεις ημετέρων».

Οι Βουλευτές καλούν τον υπουργό Υποδομών να απαντήσει σε τρία καίρια ερωτήματα: