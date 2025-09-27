Σκληρό σχόλιο ΚΚΕ για την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Αιχμηρότατη ήταν η αντίδραση του Περισσού για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 80η Γενική Συνέλευση το ΟΗΕ.
«Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, παρά την υποκριτική ευαισθησία για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, ήταν εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ, που έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα. Ακόμη κι η κριτική που κάνει είναι από τη σκοπιά του να μη διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους σύμμαχους του», επισημαίνει, σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και προσθέτει :«Και φυσικά ήταν μια απολύτως προσαρμοσμένη ομιλία στους στόχους της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ που πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης με μεγάλες θυσίες»
