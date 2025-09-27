Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για Σαλμά, Μυλωνάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Να φύγει όσο το δυνατόν συντομότερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τις νέες «φωτιές» που άναψε ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Σαλμάς σχετικά με τα όσα γνώριζε ο κ. Μυλωνάκης σχετικά με το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Κουμουνδούρου επισημαίνει πως πρόκεται για γαλάζιο σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού.
Οι καταγγελίες για τον κ. Μυλωνάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνιστούν ένα σκάνδαλο μέσα σε ένα άλλο σκάνδαλο (αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ) καθώς, όπως διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, «πώς είναι δυνατόν ένα κυβερνητικό στέλεχος να έχει πρόσβαση σε στοιχεία έρευνας που είναι σε εξέλιξη;».
Με αφορμή την τοποθέτηση του κ. Μυλωνάκη που επιχείρησε να υπερασπιστεί τον εαυατό του αλλά μάλλον τα έκανε «σαλάτα», ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε σε υψηλούς τόνους κατά του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού αλλά και υπουργού του, κατηγορώντας τον για κοπτοραπτική και για ψεύδη, ενώ τον καλεί να μην κρύβεται από την εξεταστική επιτροπή και να παρουσιαστεί να καταθέσει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Οι δηλώσεις του βουλευτή Μάριου Σαλμά, ο οποίος διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο του 2024, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στενή σχέση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με αυτό, επιβεβαιώνουν πως πρόκειται ξεκάθαρα για ένα γαλάζιο σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του πρωθυπουργού.
Ο κ. Σαλμάς επιβεβαίωσε τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Χρ. Μπουκώρου, δηλώνοντας πως το Μέγαρο Μαξίμου, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι γνώριζε πως εμπλεκόταν σε συνομιλίες που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, αφετέρου, πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης ήταν αυτός που είχε πρόσβαση στις ηχογραφημένες από την ΕΥΠ συνομιλίες, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ νωρίτερα από την έλευση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, συνιστά προφανώς ένα σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο: Πώς είναι δυνατόν ένα κυβερνητικό στέλεχος να έχει πρόσβαση σε στοιχεία έρευνας που είναι σε εξέλιξη;
Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης επιχειρεί να θολώσει τα νερά με επιλεκτικά αποσπάσματα, όπως κάνει και με την αλήθεια. Αναμενόμενο από κατά συρροή πολιτικούς ψεύτες. Δεν απαντά ωστόσο στην κατηγορία του κ. Σαλάτα ότι ουδέποτε του είπε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αφού, λοιπόν, επικαλείται την αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί κρύβεται από την εξεταστική; Γιατί συμμετέχει στη συγκάλυψη;
Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν επίσης την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πως η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια παρωδία που έχει στήσει η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ, προκειμένου να κουκουλώσουν τις ευθύνες. Μόλις χθες, άλλωστε, οι βουλευτές της ΝΔ απέρριψαν το αίτημα να κληθεί για κατάθεση ο κ. Μυλωνάκης, όπως είχαν κάνει νωρίτερα και για τον κ. Μπουκώρο.
Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Η ανάγκη να φύγει όσο το δυνατόν συντομότερα είναι επιτακτική.
