Ο... λαβύρινθος της Αριστεράς

Στο άθλημα της διελκυστίνδας, ο αντίπαλος είναι ένας, η αντίπαλη ομάδα ακριβέστερα. Στη διελκυστίνδα που είναι σε εξέλιξη σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ιδίως το τελευταίο διάστημα, ο αντίπαλος δεν είναι ένας.

Ο αντίπαλος για τα δύο κόμματα -που κάποτε ήταν ένα- δεν είναι μόνο, όπως θα νόμιζε κανείς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολιτικές της, με όποια προβλήματα αυτές επιφέρουν (ή συντηρούν) στην κοινωνία μας. Υπάρχει κι ένας δεύτερος αντίπαλος, η υφέρπουσα φημολογία για κόμμα Τσίπρα - μολονότι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδει όλα όσα τον αφορούν, εκτός από τη… συγγραφή του βιβλίου του. Υπάρχει, όμως, και ένας τρίτος αντίπαλος, που δεν είναι άλλος από τον... εσωκομματικό και συνδέεται άμεσα, βέβαια, με τον προηγούμενο.

Ο αντίπαλος Νο3 έχει να κάνει με την πολιτική συνεργασιών των δύο κομμάτων. Στον μεν ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία κάποιοι... κρυφοκοιτάζουν προς την οδό Αμαλίας (όπου το στρατηγείο του πρώην πρωθυπουργού αναμένοντας τις δικές του αποφάσεις). Από τους υπόλοιπους, όμως, όλο και περισσότεροι ανοίγουν την πόρτα συνεννόησης με τη Νέα Αριστερά, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση των τελευταίων ημερών τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Παππά. Κι εκεί πάντως, στη Νέα Αριστερά δηλαδή, υπάρχουν εσωκομματικά ζητήματα, καθώς μια σημαντική μερίδα (ίσως η πλειοψηφία) δεν θέλει σχέσεις ούτε με την Κουμουνδούρου ούτε με την Αμαλίας.

Ενα σπίρτο

Την ένταση στη ΣΥΡΙΖΑϊκή ατμόσφαιρα εύκολα την αντιλαμβάνεται κανείς. Ενα σπίρτο εύκολα μπορεί να ανάψει τη φωτιά… Αποδείχτηκε αυτό μετά την τοποθέτηση του Χρήστου Γιαννούλη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και συνεργάτη του Σωκράτη Φάμελλου, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα την Πέμπτη, αλλά και τις αναφορές των Τρύφωνα Αλεξιάδη και Γιώργου Παναγιωτόπουλου, μία ημέρα πριν, στην Πολιτική Γραμματεία. Ολα τα σχόλια, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στόχευαν κατά του πρώην πρωθυπουργού και των συντρόφων τους που βλέπουν ευνοϊκά το εγχείρημα Τσίπρα (εάν και εφόσον αυτό γίνει).

«Οι τοποθετήσεις αυτές δεν ήταν προωθητικές», ήταν το σχόλιο-αντίδραση που πήρε η «Εφ.Συν.» από την Κουμουνδούρου, με την ταυτόχρονη επισήμανση πως «το ζήτημα είναι η κυβερνώσα προοπτική, η συσπείρωση και η ενότητα των προοδευτικών κομμάτων - και σε αυτό το πλαίσιο ο Τσίπρας έχει ρόλο να παίξει».

Θέματα που αναμένεται να τεθούν εκ νέου, στην Πολιτική Γραμματεία μεσοβδόμαδα και, κυρίως, στη σαββατιάτικη Κεντρική Επιτροπή, με επίσημο θέμα συζήτησης την αναδιοργάνωση του κόμματος (τμήματα και περιφερειακά όργανα) - η αναδιοργάνωση είναι, άλλωστε, η απάντηση του Σωκράτη Φάμελλου στο ΣΥΡΙΖΑϊκό τοπίο, όπως αυτό τείνει να διαμορφωθεί σήμερα.

Το άλλο θέμα που θα απασχολήσει, θα είναι η πολιτική των συμμαχιών: επικριτικός κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τις ίσες αποστάσεις από τη Ν.Δ. και την Αριστερά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τείνει χείρα συνεννόησης προς τη Νέα Αριστερά. Χωρίς να απαιτηθεί η διάλυση των κομμάτων, όπως διευκρινίζει η Κουμουνδούρου, το Φόρουμ Διαλόγου μπορεί να γίνει το θερμοκήπιο της σύγκλισης, υπό έναν όρο όμως: η συζήτηση να μην είναι αέναη, αντιθέτως να έχει άμεσα αποτελέσματα. Ο απώτερος στόχος επείγει, άλλωστε, και αυτός δεν είναι άλλος από την πτώση της κυβέρνησης με πολιτικά μέσα, σημείωνε προεδρικός συνεργάτης.

Ραντεβού στο Π.Γ.

Θετικός με την προοπτική δημιουργίας Φόρουμ Διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μικρότερες πολιτικές δυνάμεις είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, αν και δεν κρύβει σε συνομιλητές του τον προβληματισμό του για τα τελευταία… επεισόδια εντός ΣΥΡΙΖΑ: οι τοποθετήσεις εντός των κομματικών - κοινοβουλευτικών οργάνων, αλλά και τα μπρος - πίσω σχετικά με την 4η φρεγάτα είναι μερικά από αυτά.

Η επιθυμία, πάντως, της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς και πολλών ακόμη να ανοίξει επιτέλους ο προγραμματικός διάλογος με τους πρώην συντρόφους τους αναμένεται να συναντήσει σφοδρές εσωκομματικές αντιδράσεις, κλίμα που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επικείμενη, μέσα στην εβδομάδα, συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Οχι στις προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ - δεν υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις για Λαϊκό Μέτωπο, διακηρύσσουν όσοι αντιτίθενται στο άνοιγμα, ενώ μέμφονται την Κουμουνδούρου ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τα γεγονότα των τελευταίων, λίγων, χρόνων.

Σε απάντηση των παραπάνω επιχειρημάτων, συνεργάτες του Αλ. Χαρίτση αντιτείνουν ότι η ηγεσία απλώς εφαρμόζει τις συνεδριακές αποφάσεις περί σύστασης Λαϊκού Μετώπου, ενώ και στις συνεντεύξεις του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επιμένει να επαναλαμβάνει ότι η λύση είναι στα αριστερά, και όχι στο Κέντρο.

Τούτων δοθέντων, και οι δύο τάσεις φαίνεται να συμφωνούν ότι το Προγραμματικό Συνέδριο σε περίπου έναν μήνα από τώρα είναι πιθανό να πάρει άλλον χαρακτήρα...