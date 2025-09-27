Απαντήσεις, μπηχτές και κινήσεις προς τα εμπρός

Ενα ευθύ ερώτημα και ένα σαφές δίλημμα θέτει ανοιχτά ο Νίκος Ανδρουλάκης προς όσους τον ρωτούν για όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 48ωρα, προκαλώντας αναβρασμό και σκεπάζοντας με μία αχλή το θετικό κεκτημένο της ΔΕΘ.

«Θα ασχοληθούμε με την κοινωνία και τα προβλήματά της ή θα αναλωνόμαστε στην εσωστρέφεια, την αυτοαναφορικότητα και τις προσωπικές ατζέντες;», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης σε συνομιλητές του στον απόηχο μιας αρνητικής επικοινωνιακής καταιγίδας για τη Χαριλάου Τρικούπη που έφεραν οι παρεμβάσεις του Παύλου Γερουλάνου, της Αννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα.

Η απάντηση προφανής και διατυπωμένη άλλωστε και δημοσίως: «Πρέπει όλοι μας να κινηθούμε στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η κοινωνία έχει αγωνίες. Και η αγωνία της είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει κόμμα που την υπηρετεί. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα», έχει εξηγήσει στις δύο συνεντεύξεις του την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας αιχμές προς τους τρεις πρώην διεκδικητές της αρχηγίας, στους οποίους καταλόγισε δηλώσεις προς τη λάθος κατεύθυνση.

Σκοπιμότητα

Στο ηγετικό επιτελείο προβληματίζονται για τη χρονική συγκυρία και τη σκοπιμότητα των λεγομένων των κορυφαίων στελεχών, που πάντως δεν είχαν το ίδιο περιεχόμενο και στόχευση ούτε φαίνεται να βρίσκονταν σε συντονισμό. Οπως σχολιάζουν, «την ώρα που το ΠΑΣΟΚ αλλάζει πίστα μετά τη ΔΕΘ, η Ν.Δ. πιέζεται από παντού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέστη ένα Βατερλό στη Νέα Υόρκη από τον Ερντογάν, κάποιοι επιλέγουν να βυθίσουν την παράταξη στη μιζέρια και μιλάμε πάλι για τα εσωκομματικά».

Ο Παύλος Γερουλάνος επιμένει ότι τίθεται ζήτημα υπερεπείγοντος για να ανεβεί το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά και να επικοινωνήσει τις θέσεις του, προσδιορίζοντας το διάστημα σε δύο μήνες, αλλιώς -όπως εκτίμησε- θα υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει η στρατηγική και η ηγετική ομάδα. Επίσης, υπονόησε ότι η συλλογική θεσμική λειτουργία των οργάνων χωλαίνει.

Η Αννα Διαμαντοπούλου υπερασπίστηκε τον κεντρώο – μετριοπαθή προσανατολισμό του κόμματος κόντρα σε μια πιο κινηματική – λαϊκιστική πορεία α λα ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας να μη γίνει το ΠΑΣΟΚ «Κωνσταντοπούλου ούτε Καρυστιανού». Η αναφορά στην πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023, έστω κι αν εκ των υστέρων διευκρινίστηκε ότι δεν αποτελούσε μομφή για το πρόσωπο της τραγικής μητέρας και των αγώνων της ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος από την κυβέρνηση, δημιούργησε τσουνάμι επικρίσεων εναντίον της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού και του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του, επιθυμώντας να εκφράσει την αριστερόστροφη πτέρυγα, ζητεί επαναλαμβανόμενα να μην υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Ν.Δ., το επερχόμενο συνέδριο να είναι «μεγάλο και ανοιχτό» και να λάβει σχετική απόφαση.

Τι απαντά σε όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης; Καταρχάς σηκώνει το γάντι αλλά αποφεύγει να ρίξει λάδι στη φωτιά, παρά την έντονη ενόχληση για το γεγονός ότι τακτικές όπως οι προαναφερθείσες «θολώνουν το ορόσημο της Θεσσαλονίκης που σηματοδότησε μια νέα ελπιδοφόρα αφετηρία», σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές στην «Εφ.Συν.».

Δεύτερον, για το θέμα της συγκυβέρνησης υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει να απαντήσει οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, «διότι αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί. Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Ν.Δ. και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: να φύγει η Ν.Δ. από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση».

Για τα Τέμπη και την κ. Καρυστιανού, με κατηγορηματικό τρόπο εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό του στους γονείς και στις οικογένειες των νεκρών, υπενθυμίζοντας όλες τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για αλήθεια και δικαιοσύνη.

Για τις δημοσκοπήσεις, αν και αποσαφηνίζεται ότι δεν κάνει πολιτική με βάση τα ποσοστά των μετρήσεων, εντούτοις αναγνωρίζεται μεν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκτινάσσεται «αλλά ανεβαίνει», οι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στο σχέδιο του σε σχέση με το κομματικό του ποσοστό και το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες είναι πλειοψηφικό.

Για τα όργανα και αν συνεδριάζουν παραπέμπει στην εντατική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ «όλο το καλοκαίρι που δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής» για να προσθέσει: «Εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής του κράτους, ενίσχυσης των θεσμών, που αλλάζει την πίεση των έμμεσων φόρων που πλήττουν τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους Ελληνες, ένα πρόγραμμα που ξανακάνει το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία ισχυρούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους».

Κατά τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, «τώρα είναι ώρα δουλειάς» και το εν λόγω πρόγραμμα είναι το «ευαγγέλιο» της νίκης των επόμενων εκλογών. Αλλά για να επιτευχθεί πρέπει το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης να γίνει γνωστό και να πάει παντού, «σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο».

Συνέδριο και ψηφοδέλτια

Στο πλαίσιο αυτό, μια κίνηση φυγής προς τα εμπρός είναι οι εξορμήσεις κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα με την αρχή να γίνεται από τη Χίο όπου περιοδεύει το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τη Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου προς τα ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσονται και οι αναμενόμενες ανακοινώσεις για το συνέδριο, με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι βασικό σενάριο αποτελεί η διεξαγωγή του τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου, διαφορετικά τον Φεβρουάριο του 2026. Η προσεχής εβδομάδα θα είναι καθοριστική για το κλείδωμα των ημερομηνιών, αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ως εκ τούτου, θεωρείται πιθανόν να γίνουν γνωστά τα ονόματα της Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) αλλά και της Επιτροπής Συγκρότησης Ψηφοδελτίων, ώστε το κόμμα να σηματοδοτήσει ότι εξέρχεται από τις συγκρούσεις και εγκαινιάζει έγκαιρα την προεκλογική περίοδο.