Νέα Αριστερά: Ομιλία φόβου και αδράνειας από τον Μητσοτάκη

Απάντηση στα λεγόμενα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδωσε η Νέα Αριστερά σε σχόλιο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας στην άρνηση του Μητσοτάκη να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.
Η Νέα Αριστερά θεωρεί ότι η πρωθυπουργική ομιλία στον ΟΗΕ αντικατοπτρίζει τα αδιέξοδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ σε μια στιγμή που οι λαοί απαιτούν ξεκάθαρες θέσεις για τη τύχη της Παλαιστίνης, ο Έλληνας πρωθυπουργός ούτε μίλησε για γενοκτονία ούτε τόλμησε να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Κάλεσε τη κυβέρνηση να προχωρήσει σε τομές στην εξωτερική πολιτική «που να ανταποκρίνονται στην αληθινή διάσταση της ανθρωπιστικής καταστροφής και στις επιδιώξεις της ειρήνης».
Αναλυτικά το σχόλιο:
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν φοβισμένη και αμήχανη και καθρέφτισε τα αδιέξοδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Λίγες ώρες μετά το φιάσκο Νετανιάχου στον ίδιο χώρο, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών αποχώρησε από την αίθουσα, ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν τόλμησε να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης ούτε να μιλήσει για γενοκτονία στη Γάζα.
Σε μια στιγμή που οι λαοί ζητούν ξεκάθαρες θέσεις και οι χώρες η μία μετά την άλλη παίρνουν ιστορικές αποφάσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει τη σιωπή και την αδράνεια. Την ώρα που χώρες-κέντρο του διεθνούς συστήματος προχωρούν στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, μένουμε πίσω.
Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από εξωτερική πολιτική του φόβου, αλλά από πολιτική που να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την ανθρώπινη ζωή. Απαιτούνται τομές στην ελληνική εξωτερική πολιτική που να ανταποκρίνονται στην αληθινή διάσταση της ανθρωπιστικής καταστροφής και στις επιδιώξεις της ειρήνης.
