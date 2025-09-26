Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
27.3° 25.1°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
25.3° 23.3°
2 BF
52%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
29.0° 26.6°
4 BF
54%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
5 BF
43%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
22.6° 22.6°
3 BF
68%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
63%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
26.8° 26.8°
2 BF
43%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.4°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 25.5°
3 BF
52%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
3 BF
68%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
60%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
24.0° 23.8°
2 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
64%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.3°
5 BF
47%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
53%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.0° 20.0°
3 BF
57%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
venizelos
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

Μήνυμα Βενιζέλου για την εκταφή νεκρών: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Μήνυμα με αναφορές στην «Αντιγόνη του Σοφοκλή για το τον αγώνα των συγγενών και τα δίκαια αιτήματά τους.

Ενώ η κυβέρνηση έχει βρεθεί ανάμεσα σε συμπληγάδες για ακόμη μια φορά στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, το θέμα της εκταφής των νεκρών παραμένει στο προσκήνιο, ιδιαίτερα μετά τον μεγαλειώδη αγώνα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

Μαξίμου και υπουργείο Δικαιοσύνης υποχρεώθηκαν σε αναδίπλωση προαναγγέλλοντας αποφάσεις της εισαγγελίας, ενώ σήμερα τοποθετήθηκε ο Άρειος Πάγος επισημαίνοντας ότι σύντομα θα εκδώσει τις αποφάσεις του για το θέμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και μια αιχμηρή τοποθέτηση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος σχολιάζει επικριτικά μέσω αναφορών στον Σοφοκλή και τις αρχαίες τραγωδίες.

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος.

Το σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου έρχεται σε μια στιγμή όπου συγγενείς καταθέτουν μπαράζ αιτημάτων για εκταφή των δικών τους ανθρώπων. 

Χθες, πέρα από τον Παύλο Ασλανίδη ο οποίος έχει καταθέσει τρίτο αίτημα εκταφής, στην αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν τόσο η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, όσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για τη σύζυγό του

Νωρίτερα, χθες, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν οι συγγενείς 78 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με αίτημα την έγκριση εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μήνυμα Βενιζέλου για την εκταφή νεκρών: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual