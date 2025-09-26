Μήνυμα Βενιζέλου για την εκταφή νεκρών: Η τραγωδία τελειώνει μόνο όταν επέλθει κάθαρση

Ενώ η κυβέρνηση έχει βρεθεί ανάμεσα σε συμπληγάδες για ακόμη μια φορά στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, το θέμα της εκταφής των νεκρών παραμένει στο προσκήνιο, ιδιαίτερα μετά τον μεγαλειώδη αγώνα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.
Μαξίμου και υπουργείο Δικαιοσύνης υποχρεώθηκαν σε αναδίπλωση προαναγγέλλοντας αποφάσεις της εισαγγελίας, ενώ σήμερα τοποθετήθηκε ο Άρειος Πάγος επισημαίνοντας ότι σύντομα θα εκδώσει τις αποφάσεις του για το θέμα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και μια αιχμηρή τοποθέτηση από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος σχολιάζει επικριτικά μέσω αναφορών στον Σοφοκλή και τις αρχαίες τραγωδίες.
«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την ( εκ ) ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος.
Το σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου έρχεται σε μια στιγμή όπου συγγενείς καταθέτουν μπαράζ αιτημάτων για εκταφή των δικών τους ανθρώπων.
Χθες, πέρα από τον Παύλο Ασλανίδη ο οποίος έχει καταθέσει τρίτο αίτημα εκταφής, στην αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν τόσο η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, όσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για τη σύζυγό του.
Νωρίτερα, χθες, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν οι συγγενείς 78 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με αίτημα την έγκριση εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας