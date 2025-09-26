«Χτύπημα» Κασιμάτη για τον Πάρη Ρούπο

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στον κωμικό που απολύθηκε για το σχόλιό του για την ελληνική σημαία.

Μια διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα της απόλυσης του Πάρη Ρούπου από την Pizza Fan που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Νίνα Κασιμάτη.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «ρυπαρολογίες εις βάρος της ελληνικής σημαίας», αναδεικνύοντας την σημασία του χώρου των Λιπασμάτων κατά τη διάρκεια των μαχών του 1944 για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους ναζί.

«Ανιστόρητος, πεπλανημένος ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένος με τους σκοπούς των φασιστών; Ας το σκεφτεί και ας ζητήσει συγγνώμη. Σε άλλη περίπτωση είναι ανάξιος οιασδήποτε υπεράσπισης.» σημειώνει.

Η ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα πήρε θέση από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος.

Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση.