Νέα Αριστερά: Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες

Σφοδρή επίθεση του κόμματος της αντιπολίτευσης με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού.

Δέσμη πέντε βασικών δράσεων προτείνει η Νέα Αριστερά στη σκιά του θανάτου του 20χρονου ναυτικού στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και άλλων τριών εργατικών δυστυχημάτων μέσα σε μια ημέρα.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης κατακεραυνώνει την κυβέρνηση που αντί να προστατεύει τους εργάτες, φέρνει το νομοσχέδιο για την 13ωρη ημερήσια εργασία.

Η ανακοίνωση:

Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - Η κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας φέρνει 13ωρο

Μέσα σε μόλις 28 ώρες, τέσσερις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στη δουλειά:

Στη Χάλκη Λάρισας, ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από αλυσοπρίονο.

Στον Πειραιά, ένας 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε πόρτα του Blue Star Chios.

Στη Λάρισα, ένας 70χρονος εργαζόμενος έπεσε από σκάλα σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Στην Αταλάντη, ένας 53χρονος χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός στο εργοστάσιο όπου δούλευε.

Η εργασία στην Ελλάδα μετατρέπεται καθημερινά σε ρωσική ρουλέτα. Δεν είναι η "κακιά στιγμή". Δεν είναι απλώς "ατυχήματα". Είναι μια κανονική ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαρκώς αυξάνει τον χρόνο εργασίας και διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως γρανάζια με μόνο σκοπό τη μεγέθυνση του κέρδους.

Αντί να πάρει μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο για 13ωρη ημερήσια εργασία. Αντί να ενισχύσει την Επιθεώρηση Εργασίας, την απαξιώνει. Αντί να ακούσει τους εργαζόμενους, διακινεί ψέματα ότι "οι ίδιοι ζητούν το 13ωρο", ενώ παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ακόμα γιατί το αισχρό εργασιακό νομοσχέδιο είναι αντεργατικό.

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατέληξε σε απόρριψη του κυβερνητικού σχεδίου από την πλειοψηφία των μελών του, η οποία αποτελεί μια θεσμική καταδίκη που αποκαλύπτει την απομόνωση και την ακραία αντικοινωνική κατεύθυνση της κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή που η διεθνής συζήτηση είναι για την μείωση του χρόνου εργασίας, η κα Κεραμέως και η ΝΔ φέρνουν το μεσαίωνα στην πλάτη μας.

Εμείς όμως δεν θα τους αφήσουμε.

Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε:

Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με επιστροφή της στο Υπουργείο Εργασίας ως Γενική Γραμματεία.

Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων και μείωση του χρόνου εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ.

Άμεσα μέτρα για το κόστος ζωής όπως η επιβολή πλαφόν στο ρεύμα.

Η πολιτική της ΝΔ κυριολεκτικά διαλύει τις ζωές των εργαζομένων, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει άμεσα να φύγει. Όλες και όλοι στην πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου.