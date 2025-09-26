Απίθανος Καράογλου για νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική: Πέθαναν από το άγχος τους [βίντεο]

Πρωτοφανής δήλωση στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τα κυβερνητικά αίσχη στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο Action 24, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κλήθηκε να απαντήσει για το γεγονός πως στην εξεταστική - φιάσκο κλήθηκαν να καταθέσουν ακόμη και νεκροί μάρτυρες, με τον Θεόδωρο Καράογλου να προσπαθεί να κάνει χιούμορ λέγοντας «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», αφήνοντας τον δημοσιογράφο με το στόμα ανοιχτό.

Στη συνέχεια ο κ. Καράογλου προσπάθησε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα σημειώνοντας «δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σσ οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Το βίντεο από το 4.40 και μετά.

Σημειώνεται πως στη λίστα μαρτύρων για να καταθέσουν στην εξεταστική ο Ν.Δ κάλεσε και τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος ήταν στη θέση αυτή από το 1999 έως το 2022, όμως έχει πεθάνει από το... 2016.

Εξάλλου, ο γιος του, Γιάννης Σεφεριάδης σχολίασε τις εξελίξεις αυτές σημειώνοντας μέσω επιστολής προς το προεδρείο της εξεταστικής «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016. Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς»