Απίθανος Καράογλου για νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική: Πέθαναν από το άγχος τους [βίντεο]

Σε μια δήλωση που θα προκαλέσει αντιδράσεις προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τα κυβερνητικά αίσχη στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μιλώντας στο Action 24, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κλήθηκε να απαντήσει για το γεγονός πως στην εξεταστική - φιάσκο κλήθηκαν να καταθέσουν ακόμη και νεκροί μάρτυρες, με τον Θεόδωρο Καράογλου να προσπαθεί να κάνει χιούμορ λέγοντας «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», αφήνοντας τον δημοσιογράφο με το στόμα ανοιχτό.
Στη συνέχεια ο κ. Καράογλου προσπάθησε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα σημειώνοντας «δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σσ οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».
Το βίντεο από το 4.40 και μετά.
Σημειώνεται πως στη λίστα μαρτύρων για να καταθέσουν στην εξεταστική ο Ν.Δ κάλεσε και τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος ήταν στη θέση αυτή από το 1999 έως το 2022, όμως έχει πεθάνει από το... 2016.
Εξάλλου, ο γιος του, Γιάννης Σεφεριάδης σχολίασε τις εξελίξεις αυτές σημειώνοντας μέσω επιστολής προς το προεδρείο της εξεταστικής «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016. Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς»
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας