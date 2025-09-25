Η Διαμαντοπούλου προσπαθεί να μαζέψει τις δηλώσεις για Καρυστιανού

«Κοπτοραπτική». Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε η πρώην υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να δικαιολογήσει και να μαζέψει τις δηλώσεις της που προκάλεσαν σάλο και έφεραν συνθήκες έντασης.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά» η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε πως ήθελε με τα λόγια της να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.

«Η κα Καρυστιανού ηγείται μιας προσπάθειας μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας» είπε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού για να συμπληρώσει ότι έξι ημέρες μετά την ομιλία της «ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site».

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις της από την συνεδρίαση της νομαρχιακής στο Κιλκίς ήταν οι ακόλουθες: «βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το ''δεν έχω οξυγόνο'' και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που ερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε απλώς τον κόσμο στους δρόμους», σχολίασε. «Εμείς έχουμε την ευθύνη, όχι να γίνουμε Κωνσταντοπούλου ή Καρυστιανού, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε βέβαια σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα».

Στην Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε, χθες, με τον δικό του τρόπο ο Χάρης Καστανίδης αναφέροντας σε ανάρτησή του «ε μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων. Ας προσπαθήσουν να μάθουν ξεκινώντας απο τον Ernesto Laclau».