Αλέξης Τσίπρας: Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, μπλοκάρει κυρώσεις κατά Νετανιάχου

Στο Παλαιστινιακό επανέρχεται, με ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνοντας αφορμή από τον παγκόσμιο χάρτη, ο οποίος αποτυπώνει ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος -πιο σωστά, ποιες ΔΕΝ το έχουν αναγνωρίσει, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα... «Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη», συμπεραίνει ο πρώην πρωθυπουργός και υπογραμμίζει τις πρόσθετες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση:

Πρώτον, γιατί είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεύτερον, γιατί μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή», επισημαίνει και υποδεικνύει τι, κατά τη γνώμη του, πρέπει να περιλαμβάνει μια σωστή θέση στο ζήτημα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλ. Τσίπρα έχει ως εξής:

Από την Κυριακή που μας πέρασε μια σειρά ευρωπαϊκών και άλλων δυτικών κρατών έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί το πρώτο κύμα αναγνώρισης πριν από μερικούς μήνες, με την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία και τη Σλοβενία.

Συνολικά πάνω από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα όμως επιμένει να ανήκει στη μειοψηφία των χωρών. Στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη.

Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η χώρα μας είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτήν την συντονισμένη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά επιπλέον στέκεται με τις χώρες που μπλοκάρουν την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Κυβέρνηση Νετανιάχου.

Δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή. Δεν αξίζει στην ιστορία μας και στους αγώνες του λαού μας που έχουν κάνει την Ελλάδα συνώνυμο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς που αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της ζωής τους, για ειρήνη, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και λιμοκτονίας στη Γάζα, επιστροφή των ομήρων και λύση δύο κρατών στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ.