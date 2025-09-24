Έτοιμος δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων

Η χώρα βρίσκεται στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ και το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο επιτακτικό. Η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα. Από την Ελλάδα της εξωτερικής πολιτικής του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου, να περάσουμε στην Ελλάδα που ασκεί μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ισχυροποιεί τη θέση της στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την Ελλάδα των καρτέλ και της αισχροκέρδειας, να περάσουμε στην Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Από την Ελλάδα των σκανδάλων και της καταπάτησης του κράτους δικαίου, να περάσουμε στην Ελλάδα της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Από την Ελλάδα της Δεξιάς να περάσουμε στην Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αυτές τις ημέρες, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά θεμελιώδεις οικουμενικές αξίες. Η ομιλία Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιχείρησε να βυθίσει τον κόσμο ακόμα πιο βαθιά στο σκοτάδι της μισαλλοδοξίας και του ανορθολογισμού. Η προσβλητική ρητορική για τον ΟΗΕ και την Ε.Ε., η σιωπή για τη γενοκτονία στη Γάζα, οι χυδαιότητες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η αμφισβήτηση της κλιματικής κρίσης, συνιστούν μια συνολική επίθεση στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και την ίδια την επιστήμη. Παράλληλα, αποτελεί αποθέωση μιας λογικής που το δίκαιο του ισχυρού μπορεί να σαρώσει κάθε διεθνή κανόνα και συμφωνία. Οι δημοκρατικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο οφείλουν να αντισταθούν. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό.

Σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον, είχαμε χθες ένα τεράστιο και πρωτοφανές φιάσκο. Η αναβολή -λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση- της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς, φέρνει στο προσκήνιο ξανά την περιθωριοποίηση της Ελλάδας, στην οποία έχει οδηγήσει η αποτυχημένη στρατηγική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που έχει επιλέξει αυτά τα έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανώς, για τον κατά τα άλλα δήθεν «απομονωμένο» Ερντογάν, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ήσσονος σημασίας, η οποία θα μπορούσε να παρακαμφθεί, ενόψει πιο σημαντικών συναντήσεων. Την ίδια ώρα, η εμπρηστική ομιλία Ερντογάν, για μια ακόμα χρονιά, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, που αμφισβήτησε ξανά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο, παραμένει χωρίς απάντηση, με την ελληνική κυβέρνηση να μένει απλός παρατηρητής των τουρκικών προκλήσεων.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν βρίσκεται απλά περιθωριοποιημένη, βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας ευθυγραμμιζόμενη με ΗΠΑ και Ισραήλ. Την ώρα που ισχυρές χώρες της Δύσης όπως ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία, η Γαλλία, αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «βαρύ» τον όρο «γενοκτονία» σε αντίθεση με τον ΟΗΕ, επιμένει να μην αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και καλύπτει τον Άδωνι Γεωργιάδη που αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: τερματισμός της γενοκτονίας στη Γάζα, κυρώσεις στο Ισραήλ, εμπάργκο όπλων, αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την ελληνική κυβέρνηση, εδώ και τώρα, και λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Προοδευτική Ελλάδα που οραματιζόμαστε είναι η Ελλάδα που βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης.

Η Προοδευτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το σχέδιο παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην 89η ΔΕΘ. Απέναντι στην επιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ, που αισχροκερδούν μέσω της ακρίβειας, να εισπράττει υπερέσοδα δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο από τους άδικους έμμεσους φόρους, να απαξιώνει συνεχώς την εργασία, όπως κάνει και τώρα με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως που εισάγει το 13ωρο εργασίας, και ακόμα και οι όποιες φοροαπαλλαγές που δίνει να είναι οριζόντιες και να ευνοούν περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε μια συνολική εναλλακτική πρόταση. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη δίκαιη φορολογία, τη στήριξη των εργαζομένων και των συνταξιούχων, το κοινωνικό κράτος με έμφαση στην Υγεία, την Παιδεία και τη στεγαστική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το τραπεζικό σύστημα και τη ρευστότητα.

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια Προοδευτική Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας και διαβούλευσης του Προέδρου, των Τομεαρχών της ΚΟ και των στελεχών του κόμματος με δεκάδες παραγωγικούς φορείς της χώρας αλλά και άμεσης επαφής και επικοινωνίας με ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από ένα πρόγραμμα εξωστρεφών δράσεων και περιοδειών, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν νοούνται χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου. Και δυστυχώς το κράτος δικαίου βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψή του από την κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή. Για 10η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του για εκταφή του αδικοχαμένου γιου του στα Τέμπη, ώστε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της τραγωδίας.

Για 10η ημέρα η Δικαιοσύνη κωφεύει και αρνείται το δίκαιο αίτημα, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τη μία λέει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, από την άλλη όμως, μέσω του χυδαίου υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, σήμερα πήρε καθαρά θέση κατά του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας τονίζοντας τη στήριξη του κόμματός μας στο δίκαιο αίτημά του. Από την αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση συγκάλυψης του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ, που εργαλειοποίησε τον θεσμό των αγροτικών επιδοτήσεων προκειμένου να αποκομίσει εκλογικά οφέλη. Μετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα του Ιουλίου με το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέρριψε τις προτάσεις προανακριτικής των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τους κύριους Βορίδη και Αυγενάκη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στην Εξεταστική Επιτροπή εξελίσσεται το επόμενο επεισόδιο της συγκάλυψης, με διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων.

Αποδεικνύεται πόσο υποκριτικές είναι οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αδιαφορεί συνολικά για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής. Ανέτοιμη και χωρίς σχέδιο βρέθηκε και μπροστά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, που καταστρέφει την κτηνοτροφική παραγωγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση και την πρόληψη των ζωονόσων.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό γιατί το αίτημα της πολιτικής αλλαγής είναι εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα. Η Προοδευτική Ελλάδα δεν είναι απλά ένα όραμα, επιδιώκουμε να γίνει σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Και για να γίνει αυτό εφικτό, είναι αναγκαία η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Ο σημερινός κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι από το πολιτικό αδιέξοδο ο μόνος που θα επωφεληθεί στο τέλος είναι η ακροδεξιά, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ και στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις.

Οι κοινωνικές ανάγκες καθιστούν επείγον το αίτημα της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγκαιρα είχε μιλήσει για την ανάγκη μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συνεργασίας. Για να έχει όμως θετικά -και όχι τα αντίστροφα- αποτελέσματα χρειάζονται άμεσα πρωτοβουλίες σε τρία επίπεδα, που θα χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και θα σφυρηλατήσουν ανθεκτικούς πολιτικούς δεσμούς:

Κοινοβουλευτική συμπόρευση στη βάση σαφών προγραμματικών δεσμεύσεων

Φόρουμ προγραμματικού διαλόγου ευρύτερων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου

Συνεργασία και κοινή δράση στα κινήματα

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που έρχεται από τα κάτω από προοδευτικούς πολίτες, αλλά θα λάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά της χώρας, ώστε η υπόθεση της ενότητας και των συνεργασιών να γίνει κτήμα όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος και προγραμματικά και πολιτικά για συμπόρευση και κοινή δράση και κεντρικά και περιφερειακά.

Μόνο ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής των εξελίξεων και ως εγγυητής μιας μεγάλης προοδευτικής συνεργασίας που θα εκφράσει μια μεγάλη προοδευτική πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία που θα κερδίσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό τον λόγο εργαζόμαστε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, στη Βουλή, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, σε κάθε τοπική κοινωνία για έναν ισχυρό, μαζικό και γειωμένο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στο πλαίσιο αυτό προχωράει ο προγραμματισμός του κόμματος για το επόμενο διάστημα:

⇒ Πραγματοποιούμε καμπάνια σε όλη τη χώρα για την προώθηση της πρότασης για την Προοδευτική Ελλάδα που παρουσιάσαμε στην 89η ΔΕΘ.

⇒ Η συνεδρίαση της ΚΕ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Στη συνεδρίαση της ΚΕ θα οριστούν συντονιστές/συντονίστριες και αναπληρωτές/αναπληρώτριες συντονιστές/συντονίστριες των Τμημάτων της ΚΕ, θα οριστεί το οργανωτικό γραφείο και θα διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για τις εκλογές των περιφερειακών οργάνων και των συντονιστικών των ΝΕ και των ΟΜ με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου όλες οι διαδικασίες.

⇒ Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των συντονιστών των ΝΕ με τον Γραμματέα και την Αναπληρώτρια Γραμματέα της ΚΕ, προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια δράσης του κόμματος σε όλη τη χώρα.

⇒ Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει, συμμετέχει και καλεί μαζικά στη μεγάλη πανελλαδική απεργία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.