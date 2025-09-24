Αθήνα, 24°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
diamantopoulou_Kastanidis_1020
EUROKINISSI

Βγήκαν τα «πράσινα μαχαίρια» με αφορμή την Καρυστιανού

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Μαθήματα περί «λαϊκισμού» από τον Χάρη Καστανίδη, με παραπομπή στον Λακλάου.

Η Άννα Διαμαντοπούλου κατάφερε σήμερα να τσουβαλιάσει τη Μαρία Καρυστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ για μια στιγμή που μιλούσε για τον λαϊκισμό, ανάβοντας μεγάλες φωτιές, οι οποίες έφτασαν και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Καστανίδης πήρε θέση για τις δηλώσεις της «συντρόφου» του στο κόμμα με μια λακωνική ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, παραπέμποντας στον γνωστό φιλόσοφο Ερνέστο Λακλάου.

«Η μάχη κατά του λαϊκισμού προϋποθέτει ότι αυτοί/ες που θα την δώσουν έχουν επαρκώς κατανοήσει τι είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός δεν είναι η υπεράσπιση του λαϊκού και ο σεβασμός των πληγωμένων ανθρώπων. Ας προσπαθήσουν να μάθουν ξεκινώντας απο τον Ernesto Laclau», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καστανίδης έμεινε εκτός Βουλής στις τελευταίες εκλογές καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης κράτησε την έδρα της Α΄ Θεσσαλονίκης.

 

