Ν. Παππάς: Να πούμε στους πολίτες να τρώνε φέτα σε κορνίζες

Σε καυστικό σχόλιο για την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα, προέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Ο βουλευτής σχολίασε επίσης το γεγονός ότι είναι «σχεδόν αφορολόγητοι» 3.000 Έλληνες που δήλωσαν εισοδήματα 5 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, ο Ν. Παπάς ανέφερε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων τα παρακάτω:

«Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της 120 εκατομμύρια ευρώ, τα μισά από δημόσιες δαπάνες, λόγω του κορονοϊού και την ενεργειακή κρίση, το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ. Τι καταφέρατε με αυτά τα χρήματα λοιπόν; Να σας πω τι καταφέρατε. Καταφέρατε 3.000 Έλληνες το 2024 να δηλώσουν εισοδήματα 5 δισ. ευρώ και τους αφήνετε σχεδόν αφορολόγητους... Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η καθαρή δαπάνη για τον 13ο μισθό είναι στα 750 εκατομμύρια και 3.000 συμπολίτες μας έχουν εισοδήματα 5 δισ. ευρώ. Θα μειώσετε τον ΦΠΑ, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία; Όχι δεν θα τον μειώσετε γιατί λέτε ότι στα τρόφιμα η μείωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Διαβάσαμε όμως, στην Καθημερινή, ότι περνάει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ που κάνετε στα έργα τέχνης. Εεε, να πούμε στους πολίτες να τρώνε φέτα σε κορνίζες. Να την αγοράζουν σε κορνίζα, για να απολαμβάνουν το καταπληκτικό φαινόμενο η μείωση του ΦΠΑ να περνάει στον καταναλωτή, όπως λέει η έγκυρη Καθημερινή ενώ στα τρόφιμα δεν θα περάσει».