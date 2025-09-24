Αθήνα, 24°C
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ολομέλεια της Βουλής. 24.09.2025 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ανδρουλάκης: «Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τη Δικαιοσύνη»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Σφοδρή κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν ενώ επεκτάθηκε και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή γλώσσα εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία που έδωσε στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τα αναπτυξιακά προγράμματα.

«Πυρά» για την εξωτερική πολιτική

Με αφορμή τη διαχείριση της ακυρωμένης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανεπάρκεια, προχειρότητα κι ερασιτεχνισμό. «Λέγατε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι απομονωμένος. Τα ήρεμα νερά που είναι; Δεν είδατε τι είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το ενεργειακό καλώδιο και το Κυπριακό;», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσέθεσε ότι στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση παίρνει κάτω από τη βάση «βλέποντας τι έγινε με τη Δυτική Λιβύη, τον Χαφτάρ και χθες στον ΟΗΕ».

Υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση ταυτίζεται με τον Νετανάχιου, παρά τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Δεν ενώνει τη φωνή της χώρας με τις χώρες της Ε.Ε. που καταδίκασαν τη γενοκτονία στη Γάζα, δεν επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα, δεν απαγορεύει την πώληση όπλων στο Ισραήλ.

Κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μεγάλες ευθύνες της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «μεθόδευσε και πάλι μια διαδικασία-παρωδία, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει», και επισήμανε ότι «από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων». «Ήταν τέτοια η προχειρότητα και ο πανικός της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που στις κλήσεις μαρτύρων συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς» σχολίασε.

Τόνισε ότι «είναι υποτιμητικό για τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» να «παρακολουθεί εδώ και μήνες έναν πρωθυπουργό αρχικά να υποβαθμίζει ως "σκιές" το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αργότερα να εμποδίζει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών του αρνούμενος τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που προτείναμε» και «να κρύβει τους βουλευτές του και να επιχειρεί να ελέγξει την ψήφο τους σε μια πρωτοφανή διαδικασία στα κοινοβουλευτικά χρονικά»

Συμπλήρωσε ότι τέτοιες μεθοδεύσεις είναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής.

Συμπαράσταση στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Παράλληλα εξέφρασε συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι να γίνει η εκταφή της σορού του παιδιού του, που χάθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. «Πάνω από όλα, έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε την ηθική διάσταση της Δικαιοσύνης που διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Και μιλώ ειλικρινά: Δεν περίμενα ποτέ -και θέλω να πιστεύω κανένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την αίθουσα ή έξω από αυτήν- ότι θα συζητούσαμε το 2025 για έναν άνθρωπο που ξεκινάει απεργία πείνας για να διεκδικήσει ένα δικαίωμα που ηθικά του το αναγνωρίζουν οι πάντες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως αμέσως μετά την τραγωδία στα Τέμπη έστελνε επιστολή στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την αναβάθμιση της ποινικής διαδικασίας, και έτσι ασκούσε επιρροή στη δικαιοσύνη.

Νέα διοίκηση ΔΕΘ και οικονομική πολιτική

Σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το χαρακτήρισε «μνημείο προχειρότητας» και απουσίας σχεδίου για την ανάπτυξη της χώρας, καταγγέλλοντας πως η ρύθμιση για το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ αποτελεί περιφρόνηση προς μια ολόκληρη πόλη. «Αποφασίζετε ερήμην της τοπικής κοινωνίας, σβήνετε τη φωνή της Θεσσαλονίκης κάνοντας το μέλλον της αντικείμενο συναλλαγής στο Μέγαρο Μαξίμου» ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπερασπίστηκε τη τροπολογία της Κ.Ο του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος που «είναι ο δίδυμος αδελφός της ακρίβειας». «Μαζί στραγγαλίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και βυθίζουν τις επιχειρήσεις στην ανασφάλεια. Και όμως, η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια κοιτάζει ”ατάραχη”. Δεν τόλμησε να συγκρουστεί ούτε με τις τράπεζες, ούτε με τα funds, ούτε με τους servicers. Γιατί πολύ απλά δεν έχει την πολιτική βούληση», είπε.

«Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί. Αρκεί να υπάρξει συνολική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης που θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα δημιουργική πορεία της χώρας. Θα αγωνιστούμε για να γίνει η κυβέρνηση παρελθόν το γρηγορότερο», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

