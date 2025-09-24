Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το Global Sumud Flotilla ζητάνε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Προς

Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό

Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ SUMUD

Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές/ριες του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθυνόμαστε με το πιο επείγον αίτημα σχετικά με το σοβαρό ναυτικό περιστατικό ασφαλείας που διαδραματίστηκε χθες το βράδυ στην Ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) ανοικτά της Κρήτης — ένα περιστατικό που απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησής σας.

Περίπου στη 01.00 τα ξημερώματα, στο σκοτάδι, τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud υπέστησαν συντονισμένες επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν συστηματική εναέρια παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη χρήση εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, την εκ προθέσεως διασπορά χημικών ουσιών πάνω σε πολιτικά σκάφη, καθώς και στοχευμένες φθορές στις υποδομές των πλοίων, με σκοπό να καταστούν μη αξιόπλοα και να τεθούν σε κίνδυνο όλοι οι επιβαίνοντες.

Αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ανθρωπιστικού στόλου, αλλά —κυρίως— απείλησαν σοβαρά τη ζωή όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, πολιτών που εμπλέκονται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ανθρωπιστική αποστολή.

Ελλείψει απαντήσεων σχετικά με τους δράστες αυτών των επιθέσεων, και χωρίς καμία λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στο μοναδικό μέτρο προστασίας που βρίσκεται άμεσα στη διάθεσή μας: την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς η ανθρωπιστική αυτή αποστολή συνεχίζει το ταξίδι της στα νερά της Μεσογείου.

Ως εκ τούτου, ζητούμε με σεβασμό αλλά και με κατεπείγοντα χαρακτήρα την άμεση αποστολή σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και ναυτικών δυνάμεων, για τη συνεχή συνοδεία και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της σε διεθνή ύδατα πλησίον της ελληνικής επικράτειας.

Τονίζουμε ότι δεκαέξι κυρίαρχα κράτη, ανάμεσά τους και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα αυτής της φλοτίλας — και έχουν απευθύνει διπλωματικές εκκλήσεις για προστασία και σεβασμό του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Η αποστολή αυτή λειτουργεί με βάση καθολικά αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές αρχές και δικαιούται προστασία, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις πολιτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Η ώρα για δράση είναι τώρα, προτού αυτά τα επικίνδυνα προηγούμενα κλιμακωθούν περαιτέρω.

Αναμένουμε την απάντησή σας με κατεπείγοντα χαρακτήρα,

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος και οι Βουλευτές της Κ.Ο. Νέα Αριστερά

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

