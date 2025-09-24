Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το Global Sumud Flotilla ζητάνε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ανακοίνωση σχετικά με το επεισόδιο επίθεσης στα πλοία του Global Sumud Flotilla εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά την επίθεση που δέχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνησης και περιμένει επίσημη και άμεση ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας ότι «δε μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να δρα ανεξέλεγκτα με απειλές και παρενοχλήσεις».
Μέχρι στιγμής δεν έχει επαληθευτεί με ακρίβεια αν η νυχτερινή επίθεση σημειώθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα ή διεθνή. Ο στόλος γνωστοποίησε πως οι επιθέσεις σημειώθηκαν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, εντός της ελληνικής SAR, της θαλάσσιας ζώνης έρευνας και διάσωσης, δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο έχει ευθύνη το ελληνικό Λιμενικό. Πηγές του ελληνικού λιμενικού έκαναν γνωστό πως το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, ενώ στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Στεκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla ο οποίος, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά της Κρήτης. Περιμένουμε επίσημη και άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με το περιστατικό, όπως και για τις κινήσεις που έκανε για τη διασφάλιση των πλοίων και των επιβατών τους.
Δεν μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να δρα ανεξέλεγκτα, με απειλές και παρενοχλήσεις, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σιωπά, τη στιγμή μάλιστα που η ιταλική κυβέρνηση όχι μόνο καταδίκασε ήδη την επίθεση, αλλά και απέστειλε φρεγάτα στο σημείο για την προστασία των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή. Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό να μετατρέπει το διεθνές δίκαιο σε κουρελόχαρτο, προκειμένου να συνεχίσει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα ανενόχλητη.
Νωρίτερα, επιστολή με κατεπείγοντα χαρακτήρα προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ναυτιλίας απέστειλε η ΚΟ της Νέας Αριστεράς, ζητώντας προστασία στον στόλο αλληλεγγύης και θέτοντας ερωτήματα για το επικίνδυνο συμβάν.
Αναλυτικά η επιστολή της Νέας Αριστεράς
Προς
Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό
Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ SUMUD
Εμείς, οι υπογράφοντες βουλευτές/ριες του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας απευθυνόμαστε με το πιο επείγον αίτημα σχετικά με το σοβαρό ναυτικό περιστατικό ασφαλείας που διαδραματίστηκε χθες το βράδυ στην Ελληνική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης (SAR) ανοικτά της Κρήτης — ένα περιστατικό που απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησής σας.
Περίπου στη 01.00 τα ξημερώματα, στο σκοτάδι, τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud υπέστησαν συντονισμένες επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν συστηματική εναέρια παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τη χρήση εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών, την εκ προθέσεως διασπορά χημικών ουσιών πάνω σε πολιτικά σκάφη, καθώς και στοχευμένες φθορές στις υποδομές των πλοίων, με σκοπό να καταστούν μη αξιόπλοα και να τεθούν σε κίνδυνο όλοι οι επιβαίνοντες.
Αυτές οι νυχτερινές επιθέσεις όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του ανθρωπιστικού στόλου, αλλά —κυρίως— απείλησαν σοβαρά τη ζωή όλων των συμμετεχόντων στην αποστολή, πολιτών που εμπλέκονται σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη ανθρωπιστική αποστολή.
Ελλείψει απαντήσεων σχετικά με τους δράστες αυτών των επιθέσεων, και χωρίς καμία λογοδοσία για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε στο μοναδικό μέτρο προστασίας που βρίσκεται άμεσα στη διάθεσή μας: την παροχή ενισχυμένης ασφάλειας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων επικίνδυνων περιστατικών, καθώς η ανθρωπιστική αυτή αποστολή συνεχίζει το ταξίδι της στα νερά της Μεσογείου.
Ως εκ τούτου, ζητούμε με σεβασμό αλλά και με κατεπείγοντα χαρακτήρα την άμεση αποστολή σκαφών του Λιμενικού Σώματος καθώς και ναυτικών δυνάμεων, για τη συνεχή συνοδεία και την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης αυτής της ανθρωπιστικής αποστολής καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της σε διεθνή ύδατα πλησίον της ελληνικής επικράτειας.
Τονίζουμε ότι δεκαέξι κυρίαρχα κράτη, ανάμεσά τους και αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επίσημα αναγνωρίσει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα αυτής της φλοτίλας — και έχουν απευθύνει διπλωματικές εκκλήσεις για προστασία και σεβασμό του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Η αποστολή αυτή λειτουργεί με βάση καθολικά αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές αρχές και δικαιούται προστασία, σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις πολιτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η ώρα για δράση είναι τώρα, προτού αυτά τα επικίνδυνα προηγούμενα κλιμακωθούν περαιτέρω.
Αναμένουμε την απάντησή σας με κατεπείγοντα χαρακτήρα,
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος και οι Βουλευτές της Κ.Ο. Νέα Αριστερά
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Τζανακόπουλος Δημήτριος
Τζούφη Μερόπη
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φερχάτ Οζγκιούρ
Φωτίου Θεανώ
