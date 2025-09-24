Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ με drones κατά πλοιαρίων του Global Sumud Flotilla

Να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι σε πειρατικές ενέργειες που πραγματοποιούνται ανοιχτά της Κρήτης, καλεί την κυβέρνηση το ΜέΡΑ25, με αφορμή την εγκληματική επίθεση εναντίον του Global Sumud Flotilla που πραγματοποιήθηκε δίπλα στα χωρικά ύδατα της χώρας.

Οργισμένη αντίδραση από το ΜέΡΑ25 για την επίθεση με drones στον Global Sumud Flotilla, με το κόμμα της Αριστεράς να υπογραμμίζει «για τις κοινωνίες είναι η ώρα των κινητοποιήσεων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας για τον στόλο της αλληλεγγύης.»

Αναλυτικά στην ανακοίνωση - καταγγελία αναφέρεται:

Το Ισραήλ εξαπέλυσε εγκληματική επίθεση εναντίον του Global Sumud Flotilla, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης στη Γάζα. Ο βομβαρδισμός οκτώ πλοιαρίων με drones, που περιείχαν εκρηκτικά και άγνωστες χημικές ουσίες, κλιμακώνει και υλοποιεί την τρομοκρατική δράση του κράτους του Ισραήλ, απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο πράττει τα στοιχειώδη για να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στην αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ γενοκτονία.

Παράλληλα με την εγκληματική επίθεση στα πλοιάρια, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια επιχείρηση εξουδετέρωσης και φίμωσης του στόλου, ακόμα και με απόπειρα παρεμβολών στα σήματα. Ένας διεθνής συνασπισμός της Ακροδεξιάς έχει κινητοποιηθεί για να σταματήσει τον στόλο της αλληλεγγύης.

Η επίθεση με drones ανοιχτά της Κρήτης, σε ύδατα που ελέγχονται από την Ελλάδα, αναδεικνύει την απόλυτη αποτυχία της πολιτικής για στρατηγική σύνδεση με το Ισραήλ, ως δήθεν εχέγγυο αμυντικής προστασίας. Το Ισραήλ επιχειρεί απροειδοποίητα μέσα σε διεθνή ύδατα, την ίδια ώρα που η θλιβερή ελληνική κυβέρνηση αρνείται να υπερασπιστεί τη διεθνή νομιμότητα, που είναι η μόνη που μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια της χώρας.

Ως ΜέΡΑ25 καταγγέλλουμε με αποτροπιασμό την τρομοκρατική επίθεση στα οκτώ πλοιάρια του στόλου αλληλεγγύης και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι σε πειρατικές ενέργειες που πραγματοποιούνται ανοιχτά της Κρήτης, δίπλα στα χωρικά της ύδατα.

Για τις κοινωνίες είναι η ώρα των κινητοποιήσεων που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυ προστασίας για τον στόλο της αλληλεγγύης.