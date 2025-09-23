Χαρίτσης: Επελαύνει ο φασισμός του 21ου αιώνα

Καμπάνες κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς με αφορμή την δυστοπική ομιλία Τραμπ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Αλέξης Χαρίτσης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει πως ο φασισμός του 21ου αιώνα επελαύνει και αναδεικνύει την ανάγκη η Αριστέρα να βγει στην αντεπίθεση.
Ο κ. Χαρίτσης δεν παρέλειψε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο την αναβολή της συνάντησης του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, καλώντας τον να πάρει θέση για τα όσα κοσμοϊστορικά συμβάινουν, μόλις συνέλθει και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης εξωτερικής πολιτικής».
Αναλυτικά η ανάρτηση Χαρίτση
Τέρμα πια οι αυταπάτες
Ο Τραμπ σήμερα κήρυξε ολικό πόλεμο.
Πόλεμο στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Πόλεμο στο διεθνές δίκαιο.
Πόλεμο στους μετανάστες.
Πόλεμο στην επιστήμη.
Αυτός είναι ο κόσμος που ετοιμάζουν. Το μαύρο σκοτάδι της ιστορίας.
Εκεί που η παρακεταμόλη οδηγεί στον αυτισμό (!), εκεί που η κλιματική κρίση είναι μια «απάτη», εκεί που ο ξένος και ο Παλαιστίνιος είναι «εχθροί», εκεί που το μόνο δίκιο είναι το δίκιο του ισχυρού και του ζάμπλουτου.
Ο φασισμός του 21ου αιώνα -γιατί περί αυτού πρόκειται- επελαύνει.
Και ο μόνος δρόμος για μας είναι η αντεπίθεση.
Σήμερα, στον ΟΗΕ, τον δρόμο μας τον έδειξαν ο Λούλα Ντα Σίλβα και ο Πέδρο Σάντσεθ.
Για τις κοινωνικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ανεξαρτησία, την Παλαιστίνη.
Ούτε μισόλογα. Ούτε υπόκλιση στον πλανητάρχη.
Αντίσταση και αντεπίθεση.
Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν. Πριν σας προλάβουν οι υπουργοί σας που από αύριο θα χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και θα απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης.
