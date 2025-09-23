Λαϊκή Ενότητα: «Να παρθούν τώρα επαρκή μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων»

Να παρθούν τώρα ΕΠΑΡΚΗ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ



Οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν SOS, γιατί οι απώλειες από την ευλογιά στα πρόβατα και τις αίγες υπολογίζονται σε περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ, αφού περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν χαθεί μόνο από αυτή την ασθένεια και συνολικά 410.000 από όλες τις ζωονόσους.



Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων και της κτηνοτροφίας, δημιουργούν εικόνα κατάρρευσης τους. Οι καθυστερήσεις στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων θα οδηγήσουν σε απώλειες, που δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμες. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν αποτελεσματικά μέτρα τώρα, πριν να είναι πολύ αργά.



Η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποκαλύπτεται, όχι μόνο από τις καταγγελίες των κτηνοτρόφων και των οργανώσεων τους, αλλά και από την απάντηση που έδωσε o αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων κ. Όλιβερ Βάρχελι σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή. Ανάφερε χαρακτηριστικά και αποκαλυπτικά πως η ελληνική κυβέρνηση ενάμιση χρόνο μετά την εκδήλωση αυτής της ασθένειας «δεν έχει ζητήσει συνδρομή που θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων, αφού διατίθεται ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων». Επίσης, ανάφερε ότι «η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500.000 δόσεις εμβολίων δωρεάν, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα»!



Η απάντηση του αρμόδιου Ευρωπαίου Επίτροπου εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, η οποία οφείλει να απαντήσει γιατί δεν ζητήθηκαν οι δόσεις των δωρεάν εμβολίων που μας διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι αποζημιώσεις και τα εργαλεία της Ένωσης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.



Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων για ολοκληρωμένο πανελλαδικής εμβέλειας σχέδιο για την επιβίωση της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων.



Συγκεκριμένα μαζί με τους κτηνοτρόφους ζητάμε:

Άμεση αποζημίωση των ζωοτροφών για τους πληγέντες κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα σφάχτηκαν το 2024 και αποζημιώσεις για τα έξοδα απολυμάνσεων των μαντριών.

Άμεση πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2024 σε όσους είχαν παραδώσει γάλα και στη συνέχεια σφαγιάστηκαν τα ζώα τους με ευθύνη του κράτους.

Άμεση διακοπή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δανειακών και πιθανών γραμματίων που μπορεί να έχουν οι πληγέντες. Ένταξή τους σε πρόγραμμα ανεργίας, ώστε να έχουν ένα βασικό εισόδημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Αποζημίωση χαμένου εισοδήματος όπως έγινε στην Ισπανία με 95 ευρώ ανά ζώο ανά έτος.

Εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου άμεσα, αφού από την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ψεύδεται ότι δήθεν η Ε.Ε. δεν συνιστά τον εμβολιασμό.

Τώρα επαρκείς προσλήψεις για να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό οι κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. όπως de minimis κ.λ.π. για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.



Αθήνα 23/9/2025

Το Γραφείο Τύπου