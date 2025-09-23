Η Θεσσαλονίκη «στο πόδι» για την παρουσία οπαδών της Μακάμπι - Αντίδραση από ΜέΡΑ25

Η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς του παλαιστινιακού αγώνα για ανεξαρτησία και κινητοποιείται ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο του Europa League και την παρουσία ισραηλινών οπαδών στη Θεσσαλονίκη.
Χιλιάδες υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί σε ψήφισμα με το οποίο συλλογικότητες και οργανώσεις της πόλης καλούν σε συλλαλητήριο ενάντια στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, αύριο στις 6 το απόγευμα στον σταθμό του Μετρό «Αγίας Σοφίας», απέναντι από την Εγνατία Οδό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Οι Οργανώσεις-Συλλογικότητες/Μέλη της Παλαιστινιακής Κοινότητας Θεσσαλονίκης δηλώνουμε ότι η ΜΑΚΑΜΠΙ του ΤΕΛ ΑΒΙΒ, επίσημη εκπροσώπηση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, η οποία πρόκειται να παίξει σε αγώνα την Τετάρτη 24/9 με ομάδα της πόλης μας στα πλαίσια της διοργάνωσης του Europa League, είναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Χωρίς να έχουμε κανένα ζήτημα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του, στεκόμαστε, όπως κάνουμε επί δυο ολόκληρα χρόνια, αλληλέγγυοι στο λαό της Παλαιστίνης, που αγωνίζεται και αντιστέκεται απέναντι στα σχέδια γενοκτονίας του, που εκπορεύονται από το κράτος του Ισραήλ και τους συμμάχους του ΗΠΑ-Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, διεκδικώντας το αυτονόητο, να έχει πατρίδα.
Η πρόσφατη δήλωση του Νετανιάχου ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος» δε μπορεί να αφήνει κανέναν μας αδιάφορο, ούτε ουδέτερο. Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης σε συγκέντρωση την Τετάρτη 24/9, ώρα 6.00΄μ.μ στο σταθμό του μετρό Αγ. Σοφίας, επί της Εγνατίας οδού.
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΞΩ ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΖΑ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ.
Ανάλογη αντίδραση έχει και το ΜέΡΑ25 καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Τετάρτης. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καταδικάζει την γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και τη παρουσία οπαδών της ισραηλινής ομάδας στη Τούμπα για υποστήριξη στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:
Το κράτος τρομοκράτης κορυφώνει τη γενοκτονική επίθεση, με την ανεξέλεγκτη δολοφονία αμάχων και την καταστροφή κάθε κοινωνικού ιστού και οργάνωσης που έχει μείνει στη Γάζα. Είναι προκλητική, την ίδια ώρα που μαίνεται η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού με τη νέα πολεμική επιχείρηση " Άρματα του Γεδεών ΙΙ", η παρουσία οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια προγραμματισμένου ποδοσφαιρικού αγώνα.
Είναι μία ομάδα που στηρίζει ανοιχτά τη γενοκτόνο πολιτική του κράτους-δολοφόνου Ισραήλ και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εξόντωση των Παλαιστινίων, ενώ οι σύνδεσμοι που την υποστηρίζουν πρόκειται για κύκλους φασιστών, σιωνιστών, στρατιωτών του ΙDF, που έχουν ήδη προβεί σε επιθέσεις μίσους και προπηλακισμούς αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη κατοίκων σε άλλες ευρωπαικές πόλεις.
Ο ελληνικός λαός έχει δείξει με πράξεις, την αλληλεγγύη του στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης, με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα για τον αποκλεισμό των ισραηλινών κρουαζιερόπλοιων, με τη μαζική συμμετοχή των ελληνικών αποστολών στα καραβάνια αλληλεγγύης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με την προσπάθεια αποκλεισμού αποστολής πολεμικού υλικού στο γενοκτόνο κράτος. Για ακόμα μία φορά, θα βρεθούμε στους δρόμους για να δηλώσουμε ότι η ισραηλινή ομάδα και οι σύνδεσμοι σιωνιστών, που στηρίζουν ανοιχτά τη γενοκτόνο πολιτική του Ισραήλ, είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη μας.
Ως ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό την Τετάρτη 24/09 και καλούμε τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία της πόλης να ενώσουν τις φωνές τους για να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διενεργεί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, περιφρονώντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.
Κλείσιμο σταθμών στο Μετρό Θεσσαλονίκης
Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.
