Επιμένει ο Αρβανίτης για τον Πάνο Ρούτσι μετά την ερώτηση της «Εφ.Συν.»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης επανέφερε το έγκλημα των Τεμπών και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, με αφορμή το ερώτημα που έθεσε νωρίτερα η «Εφ.Συν.» κατά την ενημέρωση των συντακτών από την Κομισιόν.

«Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνουμε και εκφράζουμε εκ νέου τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεαρού άνδρα που έχασε τη ζωή του στο φρικτό ατύχημα. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά χαίρομαι που το επαναλαμβάνω», απάντησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στο ερώτημα της Μαρίας Ψαρά για τον απεργό πείνας.

«Ακούτε την φωνή του απεργού πείνας του κ. Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο για την εκταφή του παιδιού του, για το έγκλημα των Τεμπών με 57 νεκρούς και στην ερώτηση της Εφημερίδας των Συντακτών σήμερα στην Κομισιόν, η απάντηση είναι "στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια"; Αυτό θέλουμε από εσάς;», σχολίασε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Κώστας Αρβανίτης.

«Ποιες είναι οι προθέσεις της Κομισιόν για τα κράτη μέλη όπου η ίδια η ευρωπαία εισαγγελέας μιλάει για εγκληματικές οργανώσεις και μη διακριτότητα των δύο βασικών πυλώνων της δημοκρατίας: δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας;» συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς.

«Η κραυγή του Πάνου Ρούτσι στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενώνοντας τη φωνή μου με το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι μετέφερα τη δική του φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Η απεργία πείνας που κινητοποιεί την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να γίνει γνωστή παντού. Όπως πρέπει να γίνει γνωστή η ανάλγητη, κυνική και με στόχο τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη . Δεν πρόκειται για "ένα ακόμα θέμα". Είναι ζήτημα ζωής και αξιοπρέπειας. Απαιτούμε Δικαιοσύνη», έγραψε ο Κώστας Αρβανίτης στο facebook.