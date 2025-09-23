Μόλις το 2,5% των αιτούντων απέκτησε σπίτι από το «Σπίτι μου 2» - Τι καταγγέλλει ο Μαμουλάκης

Ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει πως από τις 130.000 αιτήσεις, μόλις το 1/4 εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα να έχουν αγοραστεί μόλις 3.500 διαμερίσματα με μέση ηλικία 43 ετών.

Το μεγάλο φιάσκο με το κυβερνητικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» αναδεικνύει με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει πως από τις 130.000 αιτήσεις, μόλις το 1/4 εγκρίθηκε και μόλις μόνο το 2,5% απέκτησε σπίτι. Δηλαδή, μόλις 3500 διαμερίσματα αγοράστηκαν, με μέση ηλικία 43 ετών.

Για την αποτυχία του εν λόγω προγράμματος έχει ασχοληθεί διεξοδικά η «Εφ.Συν.» (βλ. «Το μεγάλο φιάσκο του "Σπίτι μου ΙΙ"»). Το πρόγραμμα οδηγεί σε νέα αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ μειώνει δραματικά τον αριθμό των επιλογών και κατευθύνουν τους δυνητικούς δικαιούχους σε παλιά σπίτια. Παράλληλα, ευνοούνται servicers και funds προκειμένου να «ξεφορτωθούν» διαμερίσματα από «κόκκινα» δάνεια.

Ο κ. Μαμουλάκης επισημαίνει ότι «όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξήγγειλε το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” πανηγύριζε πως θα έλυνε την κρίση στέγης που πνίγει τη μέση οικογένεια. Εμείς, από την πρώτη στιγμή προειδοποιούσαμε: Όπως στήνεται αυτό το πρόγραμμα, δεν πρόκειται να δώσει λύση. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε».

Σύμφωνα με τον κ. Μαμουλάκη το πρόγραμμα, «αντί να ανακουφίσει τους ενοικιαστές, και τις νέες οικογένειες, εκτόξευσε τις τιμές στα παλιά διαμερίσματα και ανέβασε ακόμα παραπάνω τα ενοίκια. Ακόμα ένας εμπαιγμός, όπως και με το πρώτο πρόγραμμα “Σπίτι μου”».

Ακολούθως ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα απέτυχε επειδή:

«Αφορούσε μόνο παλιά σπίτια με άδεια πριν από το 2007, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν οι τιμές αυτών των ακινήτων.

Οι δικαιούχοι έπρεπε να βάλουν από την τσέπη τους πάνω από 20% μαύρα χρήματα, κάτι αδύνατο για μια μέση οικογένεια.

Τα σπίτια ήταν τόσο παλιά, που χρειάζονταν επιπρόσθετα δάνεια για επισκευές, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους αγοραστές.

Η κυβέρνηση ξόδεψε 1,1 δισ. ευρώ για να στηρίζει μόλις 11.000 οικογένειες, ενώ είχε υποσχεθεί 30.000 κατοικίες και δεν πέτυχε ούτε το 1/3 του στόχου.

Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη:

Κρατική πολιτική για την κοινωνική κατοικία.

Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου.

Ρύθμιση της αγοράς για να πέσουν οι τιμές.

Στήριξη της νέας γενιάς, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ασφαλή αλλά και προσιτή στέγη.

Η κυβέρνηση απέτυχε. Ήρθε η ώρα να χτίσουμε πραγματικές λύσεις και όχι πια επικοινωνιακές φούσκες».