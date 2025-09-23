Αθήνα, 26°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
ΠΑΣΟΚ

Τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία με μέτρα προστασίας υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου.

Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ η τροπολογία με τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αναβάθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού, προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης και προαγωγής της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των υπηρεσιών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια.

Αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ έρχεται μετά από τις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο (ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 70.000) τον περασμένο Ιούλιο με τη κυβέρνηση να έχει υποστηρίξει τότε ότι θα υπάρξει ένα μικρό κούρεμα των δανείων και πληρωμή τους με σταθερό επιτόκιο.

Πριν τη κρίση, οι δανειολήπτες ζητούσαν από τις τράπεζες στεγαστικό δάνειο σε ευρώ, ωστόσο οι τράπεζες στους όρους τους, ζητούσαν την αποπληρωμή του σε ελβετικό φράγκο ώστε να υπάρξει φορολογική ασφάλεια. Στα ψιλά γράμματα των όρων και προϋποθέσεων ανέφεραν ότι το ρίσκο των επιπλέον χρημάτων που προέκυπτε από τη μεταβολή του νομίσματος πρέπει να το πληρώσουν οι... δανειολήπτες.

Εδώ και 18 χρόνια, οι δανειολήπτες απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του «ασφυκτικού» ζητήματος. 

Τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

