Νέα Αριστερά για το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.»: Η φορολογική πολιτική της ΝΔ εξυπηρετεί την ελίτ

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της, ασκεί έντονη κριτική προς τη κυβέρνηση για το ζήτημα της φορολόγησης των μερισμάτων, ζήτημα που αναδείχθηκε στο σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.».
Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η μείωση φόρων στο κέρδος των επιχειρήσεων και των πλουσίων οδηγεί στο γεγονός ότι η Ελλάδα φορολογεί μερίσματα με τον χαμηλότερο συντελεστή στην Ευρώπη, μόλις 5%.
Επίσης, σημειώνει η Νέα Αριστερά ότι η αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων στο 21% θα οδηγούσε σε έσοδα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα θα αυξάνονταν στο 1,6 δισ. ευρώ αν τα εισοδήματα των 1.500 πλουσιότερων προσώπων της χώρας φορολογούνταν ως μισθοί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει τρόπους για να μειώνει συστηματικά τους φόρους στις επιχειρήσεις και στους πλούσιους: μείωση των φόρων στα κέρδη των επιχειρήσεων, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, μείωση του φόρου στους τόκους από εταιρικά ομόλογα, μείωση του φόρου στα μερίσματα. Αυτές οι επιλογές αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την ταξική μεροληψία της κυβέρνησης και τη σταθερή άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι οι πλούσιοι δεν πρέπει να φορολογούνται.
Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών;
Οι μεγαλομέτοχοι των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν εισοδήματα από μερίσματα 3,8 δισ. ευρώ και πληρώνουν για αυτά μόλις 190 εκατ. ευρώ φόρο. Η Ελλάδα μάλιστα έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για μερίσματα στην Ευρώπη: στη Γερμανία ο αντίστοιχος φόρος φτάνει στο 26,38%, στην Πορτογαλία στο 28%, στην Αγγλία έως 39,35%, ενώ στην Ελλάδα μόλις 5%.
Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε στη ΔΕΘ μέτρα που για πάνω από το 60% της κοινωνίας δεν έχουν καμία επίδραση στη ζωή τους, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν πόροι για να κάνει περισσότερα.
Το κράτος χάνει έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, για τον 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, για τη 13η και 14η σύνταξη. Αν αυξανόταν ο συντελεστής στα μερίσματα στο 21% -μέσος όρος στην Ευρώπη- θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 1,1 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα. Αν τα εισοδήματα των 1.500 πλουσιότερων συνολικού ύψους 3,8 δισ. ευρώ -όπως φαίνεται και από το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών- φορολογούνταν ως μισθοί, το κράτος θα εισέπραττε περίπου 1,6 δισ. αντί για τα 190 εκατ. που εισπράττει σήμερα.
Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ εξυπηρετεί αποκλειστικά την ελίτ, ενώ στερεί πόρους από την κοινωνία και τα πιο ευάλωτα στρώματα. Απαιτούμε δίκαιη φορολόγηση, και μέτρα που θα στηρίζουν πραγματικά όλους, όχι μόνο τους λίγους.
