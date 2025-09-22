Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι από το ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του, εκφράζει τη συμπαράστασή του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος διανύει την 8η ημέρα της απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή, με αίτημά του την εκταφή του γιου του ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τέμπων.
«Ο αγώνας για δικαιοσύνη και διαφάνεια και ο αγώνας για έναν δημόσιο, σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο είναι αχώριστος και αποτελεί χρέος στη μνήμη των νεκρών», αναφέρει η ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σχεδόν τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία όσο ελάχιστα πράγματα τα τελευταία δέκα χρόνια, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εξακολουθεί να προκαλεί γενικευμένη οργή και κοινωνική αγανάκτηση με τη σταθερή άρνησή της να επιτρέψει τις πιο στοιχειώδεις συνθήκες διαφάνειας και σεβασμού της μνήμης των νεκρών και του πένθους των δικών τους ανθρώπων.
Ανάμεσα σε μια σειρά κυβερνητικών χειρισμών που είχαν ως στόχο τη συσκότιση και τροφοδότησαν τη δικαιολογημένη δυσπιστία των οικογενειών και της κοινωνίας συνολικά, βρίσκεται και η επίμονη άρνησή της να συναινέσει στο αίτημα για εκταφή των νεκρών, την οποία ζητούν σταθερά οι οικογένειες. Ανεξάρτητα από τις εκδοχές των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το δυστύχημα, το αίτημα των γονιών να δουν τι βρίσκεται στους τάφους των παιδιών τους είναι ένα δικαίωμα που μόνο μια απάνθρωπη εξουσία μπορεί να αγνοεί για τόσον καιρό.
Ως ΜέΡΑ25 συμπαραστεκόμαστε ανεπιφύλακτα και χωρίς αστερίσκους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του γιου του, καθώς και στους υπόλοιπους συγγενείς και πολίτες που ξεκίνησαν απεργία πείνας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, που ζήλεψε τη δόξα του Κρέοντα, να σταματήσει τον εμπαιγμό των οικογενειών και την ανοχή στον στρατό τρολ τύπου «Ομάδας Αλήθειας», που τους επιτίθεται με τον πιο χυδαίο τρόπο.
Ο αγώνας για δικαιοσύνη και διαφάνεια και ο αγώνας για έναν δημόσιο, σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο είναι αχώριστος και αποτελεί χρέος στη μνήμη των νεκρών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας