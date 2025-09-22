Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι από το ΜέΡΑ25

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία όσο ελάχιστα πράγματα τα τελευταία δέκα χρόνια, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εξακολουθεί να προκαλεί γενικευμένη οργή και κοινωνική αγανάκτηση με τη σταθερή άρνησή της να επιτρέψει τις πιο στοιχειώδεις συνθήκες διαφάνειας και σεβασμού της μνήμης των νεκρών και του πένθους των δικών τους ανθρώπων.



Ανάμεσα σε μια σειρά κυβερνητικών χειρισμών που είχαν ως στόχο τη συσκότιση και τροφοδότησαν τη δικαιολογημένη δυσπιστία των οικογενειών και της κοινωνίας συνολικά, βρίσκεται και η επίμονη άρνησή της να συναινέσει στο αίτημα για εκταφή των νεκρών, την οποία ζητούν σταθερά οι οικογένειες. Ανεξάρτητα από τις εκδοχές των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το δυστύχημα, το αίτημα των γονιών να δουν τι βρίσκεται στους τάφους των παιδιών τους είναι ένα δικαίωμα που μόνο μια απάνθρωπη εξουσία μπορεί να αγνοεί για τόσον καιρό.



Ως ΜέΡΑ25 συμπαραστεκόμαστε ανεπιφύλακτα και χωρίς αστερίσκους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του γιου του, καθώς και στους υπόλοιπους συγγενείς και πολίτες που ξεκίνησαν απεργία πείνας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση, που ζήλεψε τη δόξα του Κρέοντα, να σταματήσει τον εμπαιγμό των οικογενειών και την ανοχή στον στρατό τρολ τύπου «Ομάδας Αλήθειας», που τους επιτίθεται με τον πιο χυδαίο τρόπο.



Ο αγώνας για δικαιοσύνη και διαφάνεια και ο αγώνας για έναν δημόσιο, σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο είναι αχώριστος και αποτελεί χρέος στη μνήμη των νεκρών.