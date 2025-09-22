Αρναούτογλου: Το Φράγμα-φάντασμα Τσικαλαριού απειλεί με λειψυδρία την Νάξο

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατασκευή του Φράγματος Τσικαλαριού στη Νάξο και για την απουσία χρηματοδότησης των απαραίτητων δικτύων άρδευσης.
Το έργο, που εντάχθηκε το 2009 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ανολοκλήρωτο επί 16 χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες Κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και τις συνεχείς παρατάσεις. Ακόμη και μετά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2025, το φράγμα βρίσκεται μόλις στη φάση κινητοποίησης του αναδόχου.
«Η Νάξος, με την πλούσια αγροτική και κτηνοτροφική της παραγωγή, δεν αντέχει άλλη Κυβερνητική κοροϊδία. Χωρίς τα δίκτυα άρδευσης, το φράγμα είναι απλώς μια τσιμεντένια κατασκευή χωρίς αντίκρισμα. Ο πρωτογενής τομέας, η τοπική οικονομία και η ίδια η καθημερινότητα των κατοίκων απειλούνται», τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου.
Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το έργο αφορά όχι μόνο την υδατική ασφάλεια της Νάξου αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα του νησιού. «Μιλάμε για έναν τόπο που παράγει προϊόντα με σφραγίδα ποιότητας και διεθνή αναγνώριση – από την πατάτα Νάξου μέχρι τα τυροκομικά ΠΟΠ. Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χάνεται και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νάξου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Με την ερώτησή του, ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει πώς θα διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου, ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν για τα δίκτυα άρδευσης, και με ποιον τρόπο θα αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες καθυστερήσεις σε κρίσιμες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης στα Ελληνικά νησιά.
Αναλυτικά η ερώτηση
Θέμα: Καθυστερήσεις στην κατασκευή του Φράγματος Τσικαλαριού στη Νάξο και απουσία χρηματοδότησης για τα δίκτυα άρδευσης
Η Νάξος, ένα από τα πιο παραγωγικά νησιά της Ελλάδας στον πρωτογενή τομέα, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υδατικής επάρκειας. Το έργο του Φράγματος Τσικαλαριού, που εντάχθηκε το 2009 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθυστερεί αδικαιολόγητα. Παρά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2025, το έργο βρίσκεται ακόμη στη φάση κινητοποίησης του αναδόχου.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα δίκτυα άρδευσης –χωρίς τα οποία το φράγμα δεν μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό του– δεν έχουν ενταχθεί ούτε στην αρχική, ούτε στη συμπληρωματική σύμβαση, καθώς θεωρούνται αντικείμενο χωριστής χρηματοδότησης μέσω ΠΑΑ. Έτσι, η ολοκλήρωση του έργου παραμένει αβέβαιη, με σοβαρούς κινδύνους για τον πρωτογενή τομέα, την οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
- Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου, δεδομένης της συγχρηματοδότησής του μέσω ΕΓΤΑΑ;
- Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ μπορούν να ενεργοποιηθούν για την άμεση κάλυψη των αναγκών των δικτύων άρδευσης στη Νάξο;
- Με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα έργα υποδομής νερού στα νησιά δεν θα παραμένουν ανολοκλήρωτα για δεκαετίες, υπονομεύοντας την αγροτική παραγωγή και την κοινωνική συνοχή;
