Αρθρο Γ. Βαρουφάκη: ΣΤΟΠ στην Ισραηλινή προπαγάνδα που προλειαίνει το έδαφος για την επίθεση στην Φλοτίλα

Η τακτική του Ισραήλ είναι δοκιμασμένη και επιβεβαιωμένη. Πριν ή μετά την επίθεση, τον ακρωτηριασμό ή τη δολοφονία οποιουδήποτε θέλει να εξοντώσει, τον αποκαλεί… Χάμας. Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, το Ισραήλ εξαπολύει την ίδια συκοφαντική εκστρατεία εναντίον της Παγκόσμιας Σουμούντ Φλοτίλας, των υπέροχων ανθρώπων (γιατρών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, φοιτητών, εργατών και βουλευτών) που πλέουν προς τις ποτισμένες με αίμα ακτές της Γάζας για να σπάσουν την πολιορκία του Ισραήλ σε μια κατεστραμμένη γη, όπου η γενοκτονία δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων προχωρά με μηχανικούς, αδίστακτους και προγραμματισμένους ρυθμούς.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, καθώς δεκάδες πλοιάρια συγκλίνουν από όλη τη Μεσόγειο σε μια κοινή πορεία προς τη Γάζα, η ισραηλινή προπαγανδιστική μηχανή άρχισε να φωνάζει «Χαμάς!» με όλη της τη δύναμη, επικολλώντας με κόκκινο χρώμα τις λέξεις HAMAS FLOTILLA στις φωτογραφίες που απεικονίζουν τα πλοιάριά της. «Αυτό δεν είναι ανθρωπιστική δράση. Είναι μια τζιχαντιστική πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης», σκούζει το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Τις τελευταίες ημέρες, αν ψάξετε στο Google τις λέξεις «Global Sumud Flotilla», τα αποτελέσματα αναζήτησης που θα λάβετε θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί από την ισραηλινή προπαγανδιστική μηχανή. Περιλαμβάνουν άρθρα με τίτλους όπως «Οι πραγματικοί στόχοι της Φλοτίλα... Πώς εκμεταλλεύονται τις «ανθρωπιστικές» εκστρατείες», «Αποκαλύπτοντας την Sumud Φλοτίλα» και «Είναι οι «ανθρωπιστικές» φλοτίλες απλά προπαγάνδα; Διαβάστε τα δεδομένα.» Όποιος συνεχίσει να διαβάζει αναζητώντας τα υποσχόμενα «δεδομένα» εκτίθεται στην μεγάλη συκοφαντία: η Χαμάς βρίσκεται πίσω από την φλοτίλα!

Φυσικά, δεν είναι τυχαίο ότι η Google παίζει το ρόλο του μεγαφώνου για λογαριασμό της ισραηλινής γενοκτονικής προπαγάνδας Η ισραηλινή Κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, μαζί με τη γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, είναι το ιδανικό εργαστήριο και πεδίο δοκιμών για τις τεχνοφεουδαρχικές εταιρείες- την Big Tech.

Όπως αποκάλυψε η έκθεση της Francesca Albanese «Από την Οικονομία της Kατοχής στην Οικονομία της Γενοκτονίας» για λογαριασμό του ΟΗΕ, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, μαζί με την Microsoft, την Amazon και την Palantir, έχουν αναπτύξει τις υπηρεσίες νεφοκεφάλαιου (cloud capital) με ταχύτατους ρυθμούς: Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, αλγόριθμοι επιλογής στόχων και αυτοματοποιημένα συστήματα εκτελέσεων δοκιμάζονται σε πραγματικό χρόνο, κατά βούληση και με ανύπαρκτους ηθικούς περιορισμούς συγκριτικά συγκριτικά ακόμα και με εργαστηριακά πειράματα σε ποντίκια. Η Big Tech πλέει σε πελάγη ευτυχίας!

Αλλά αρκετά με την πολιτική οικονομία της γενοκτονίας και τη συνενοχή της Big Tech σε αυτήν. Αυτό που συμβαίνει εδώ, σήμερα, είναι μια εν ενεργεία εκστρατεία κατασυκοφάντησης που ξεδιπλώνεται εν όψει μιας προγραμματισμένης επίθεσης εναντίον των γενναίων ανθρώπων που πλέουν προς τη Γάζα εκ μέρους μας – για να διακηρύξουν δυνατά και καθαρά «ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ» εκ μέρους σου, εκ μέρους μου.

Αυτοί οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, πρόκειται να δεχθούν επίθεση, να απαχθούν, να φυλακιστούν ή και χειρότερα. Η δυσφήμισή τους είναι η πρώτη πράξη αυτού του νέου ισραηλινού εγκλήματος πολέμου. Δεν είναι ώρα για ανάλυση, αλλά για δράση. Είναι ώρα να σημάνουμε συναγερμό, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αυξήσουμε τις επικοινωνιακές και προπαγανδιστικές απώλειες του Ισραήλ από την «εξουδετέρωση» των γενναίων γυναικών και ανδρών της Global Sumud Flotilla.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε στον κόσμο την αλήθεια για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο. Να αποκαλύψουμε το ψέμμα πίσω από την απεικόνισή τους από το Ισραήλ ως τζιχαντιστές αποφασισμένους να εξοντώσουν τους Εβραίους. Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να τους αφήσουμε να μιλήσουν με τα δικά τους λόγια. Λόγια όπως αυτά του Ντέιβιντ Άντλερ, φίλου, συντρόφου και συνεργάτη, ο οποίος μας έστειλε μακρά επιστολή εξηγώντας γιατί επιβιβάστηκε στην Τύνιδα στο πλοίο «Family-Οικογένεια» για να σαλπάρει για τη Γάζα. Στην επιστολή του ο Ντέιβιντ έγραψε τα εξής:

«Φτάνουμε τώρα στα δύο χρόνια αυτής της γενοκτονίας: δύο χρόνια βλέποντας αφόρητες εικόνες σφαγής, δύο χρόνια παρακολουθώντας τις κυβερνήσεις μας να την επιτρέπουν, δύο χρόνια νιώθοντας ανίκανοι να τις σταματήσουμε.

Προερχόμενος από εβραϊκή οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, βιώνω αυτό το συναίσθημα ως έντονη οργή: εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στο όνομά μου, για την «ασφάλειά» μου, με το σύμβολο που κάποτε κοσμούσε τη Συναγωγή μου. Η ταυτότητά μου, για μένα, συνεπάγεται επομένως μια ιδιαίτερη ευθύνη να κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τις δολοφονίες, να σώσω ζωές και να αντιμετωπίσω το κράτος του Ισραήλ που διαστρεβλώνει την ταυτότητά μου για τους γενοκτονικούς του σκοπούς.

Αυτός είναι ο τύπος ανθρώπου που το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών περιγράφει ως αντισημιτικό υποστηρικτή της τρομοκρατίας. Κανονικά, θα ήταν απλώς μια συκοφαντία, στη χειρότερη περίπτωση υποκίνηση άλλων να «εξοντώσουν» τον Ντέιβιντ, να τον αφήσουν άκλαφτο αν κάποιος τρελός κουμπουροφόρος τον πυροβολήσει πεπεισμένος ότι είναι τρομοκράτης. Όμως, όχι, δεν κάνει αυτό το Ισραήλ.

Καθώς διαβάζετε τις γραμμές αυτές, το Ισραήλ ετοιμάζεται άλλη μια φορά να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο επιτιθέμενο στα πλοιάριά της φλοτίλας. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ προτρέπει τον εαυτό του να εξοντώσει τον Ντέιβιντ και τους συντρόφους του στο στολίσκο.

Μόνο εμείς μπορούμε να τους σταματήσουμε. Πώς; Κάνοντας αρκετό θόρυβο, ευαισθητοποιώντας επαρκώς τις συνειδήσεις, ώστε οι ψυχροί υπάλληλοι της ισραηλινής γενοκτονικής προπαγάνδαςνα καταλάβουν ότι η εξουδετέρωση των ανθρώπων μας θα τους κοστίσει περισσότερους πόντους προπαγάνδας από όσους θα κερδίσουν.

Όπως πάντα, εξαρτάται από εμάς. Ας σταματήσουμε τώρα την επίθεση του Ισραήλ κατά της Global Sumud Flotilla