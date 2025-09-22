Πρόγραμμα παντού και συνέδριο άμεσα

Το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και παράλληλα βάζει σε πρώτο πλάνο την πραγματοποίηση του συνεδρίου, ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο για τις εθνικές εκλογές

Δύο μεγάλους στόχους θέτει για το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, να φτάσει παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και –αν είναι δυνατόν– σε κάθε σπίτι. Παράλληλα, να διεξαχθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές και καθυστερήσεις το τακτικό συνέδριο, ώστε το κόμμα να είναι πανέτοιμο, με νέα όργανα και πλήρως αποσαφηνισμένες θέσεις για τις εθνικές εκλογές.

Για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, οι επόμενες κάλπες –για τις οποίες ο κ. Ανδρουλάκης ζητά να επισπευσθούν– αποτελούν τη μητέρα των μαχών, αφού ο διακηρυγμένος στόχος είναι η πρωτιά και νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Κάτι που όπως επαναλαμβανόμενα έχει διευκρινίσει ισοδυναμεί με το πέρασμα της Ν.Δ. στην αντιπολίτευση, αποκλείοντας όλων των ειδών τα σενάρια για συγκυβέρνηση μαζί της.

Εφικτή η ανατροπή

Παρά τη διαφορά που εξακολουθούν να καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις υπέρ της Ν.Δ., στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν εφικτή την ανατροπή. Πιστεύουν ότι ο χρόνος κυλά υπέρ τους λόγω φθοράς της κυβέρνησης και εξάντλησης των αποθεμάτων του πρωθυπουργού, την ίδια ώρα που ως δικό τους ατού εμφανίζουν την πληρότητα του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ. «Το πρόγραμμά μας μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, από το Κέντρο ώς την Κεντροαριστερά, μικρομεσαίους, αγρότες, τον κόσμο της εργασίας. Στις τελευταίες μετρήσεις ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στο σχέδιο αυτό σε σχέση με το κομματικό μας ποσοστό», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πια πλειοψηφικό» και «όταν μπει το δίλημμα “πολιτική Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή”, οι δυνάμεις που θέλουν την αλλαγή θα συσπειρωθούν γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό του προσωπικό και το ψηφοδέλτιό του».

Σε σχέση με τη Ν.Δ. στη Χαριλάου Τρικούπη παρατηρούν ότι στο απόγειο της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων και της επικοινωνιακής καταιγίδας που τα συνόδευσε, «δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά, έχει πιάσει ένα ταβάνι και προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανασχέσει την καθοδική πορεία με τα μέτρα που ανακοίνωσε». Στην κατεύθυνση της πολιτικής εξωστρέφειας και του πολλαπλασιασμού των μηνυμάτων που θα φέρουν τον στόχο για αλλαγή σελίδας στον τόπο πιο κοντά, στο ΠΑΣΟΚ δίνουν έμφαση στην προγραμματική υπεροχή που –λένε ότι– έχουν αλλά και στην άποψη ότι μόνο το κόμμα τους είναι ο αντίπαλος που έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τη Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη μιντιακή κυριαρχία της κυβέρνησης ξεκινούν οι εξορμήσεις στην περιφέρεια, ώστε η βάση να γίνει κοινωνός των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και του διαφορετικού μοντέλου που οραματίζεται. Αυτό θα γίνεται με περιοδείες κλιμακίων και συνεντεύξεις Τύπου σε όλη τη χώρα από κορυφαία κεντρικά και τοπικά στελέχη.

Τον τόνο έδωσε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Κύθηρα από όπου έδωσε το στίγμα του, δηλώνοντας: «Η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει μια άλλη Ελλάδα για όλους τους Ελληνες. Θα λειτουργούν η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Θα υπάρχει σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του πολίτη. Και όχι το κράτος και οι θεσμοί να γίνονται λάφυρο του εκάστοτε Μητσοτάκη». Εξειδικεύοντας, υπογράμμισε τη δέσμη μέτρων για το δημογραφικό, που όπως τόνισε «χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη, δεν λύνεται», ενώ για την ακρίβεια στηλίτευσε την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αναρωτώμενος αν «τελικά η μείωση του ΦΠΑ περνά στον καταναλωτή στα νησιά». Εστειλε δε το μήνυμα ότι «η Ελλάδα δεν πωλείται», εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή του με το αναπτυξιακό μοντέλο της κυβέρνησης που βασίζεται σε επενδύσεις real estate, στο ξεπούλημα των κόκκινων δανείων και τον αφελληνισμό της ελληνικής περιουσίας.

Το συνέδριο

Σε επίπεδο εσωκομματικών προτεραιοτήτων, ξεχωρίζει το τακτικό πολιτικό συνέδριο που παραμένει σε εκκρεμότητα σχεδόν έναν χρόνο μετά την επανεκλογή Ανδρουλάκη τον Οκτώβριο του 2024. Επιθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι η διεξαγωγή του στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν λίγο πριν από το καλοκαίρι, έχοντας την αποδοχή όλων των πτερύγων της Χαριλάου Τρικούπη. Ο τομέας του Οργανωτικού Σχεδιασμού θα αναζητήσει τις πιθανότητες για τα επίμαχα χρονοδιαγράμματα, σε δύο-δυόμισι μήνες από τώρα, διαφορετικά η πραγματοποίησή του θα μετατεθεί για τις αρχές του 2026. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν η γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (αντί του Πολιτικού Συμβουλίου) που θα αριθμεί περίπου 50-60 μέλη και η Επιτροπή Διεύρυνσης. Μέχρι στιγμής έχει οριστεί ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Παρεμβαίνοντας χθες (Mega) για το θέμα, ο Χάρης Δούκας ζήτησε ένα μεγάλο ανοιχτό συνέδριο, το οποίο να αποφασίσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Ν.Δ.. «Το επόμενο βήμα είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο, όχι με κλειστά μητρώα και όχι fast track, που καλούμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους φορείς που θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια, με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό. Οπου και εκεί θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την Ν.Δ.», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.