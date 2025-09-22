Δηλώσεις σύγκλισης από ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και Νέα Αριστερά

Στην ανάγκη σύγκλισης ομονοούν από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο γραμματέας και ο εκπρόσωπος Τύπου και από τη Νέα Αριστερά ο πρόεδρός της.

«Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση» του κατακερματισμού δήλωσε ο Στέργιος Καλπάκης ειδικότερα (Action24), αλλά αυτός ο κατακερματισμός, επιχειρηματολόγησε, «πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενωτικές, συνθετικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει αντίπαλος απέναντι στη Ν.Δ. Μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος», υπενθύμισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης εκτίμησε (ΕΡΤnews) πως «θα κάνει καλό στην ευρύτερη παράταξη να αναληφθούν πρωτοβουλίες -και εμείς θα το κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.- υπέρβασης του πολυτεμαχισμού και της πολυδιάσπασης του ευρύτερου χώρου, προγραμματικής συζήτησης και συγκλίσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή».

Και ο εκπρόσωπος Τύπου κατέληξε: «Η Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται σε ποσοστό περίπου στη μέση από εκεί που ήταν στις εθνικές εκλογές και πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μοναχικός δρόμος αυτή τη στιγμή για να ηττηθεί η Ν.Δ. Το ρεαλιστικό είναι η ενότητα ευρύτερων δυνάμεων».

«Αριστερός πόλος»

Συνέντευξη στην «Αυγή της Κυριακής» παραχωρούσε την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με τίτλο «Η Αριστερά είναι η μόνη απάντηση στη Δεξιά». Οπως επισημαίνει σε αυτήν ειδικότερα, «στη χώρα μας οι “συνεργασίες” συνήθως ταυτίζονται με “συμπράξεις κορυφής” προσωπικού χαρακτήρα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό», διαμηνύει ο Αλέξης Χαρίτσης και συνεχίζει: «Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός πόλος στη Δεξιά με αριστερό-οικολογικό πρόσημο».

Στην τακτική, κάθε Κυριακή, ανάρτησή του εν τω μεταξύ γράφει ότι «η πολιτική δεν είναι καφενείο συζητήσεων. Είναι πράξη. Η Νέα Αριστερά από πέρσι είπε το σωστό: Λαϊκό Μέτωπο απέναντι στη Δεξιά και την Ακροδεξιά. Πια το καταλαβαίνουν όλοι. Μόνο η ενότητα, η υπέρβαση των περιχαρακώσεων, των μικρόκοσμων και των μικροφιλοδοξιών και η κατάρτιση ενός προγράμματος με αιχμές και κοινωνικές αναφορές μπορεί να κινητοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που οργίζονται με τη Δεξιά και έχουν απογοητευτεί από την αναβλητικότητα της Αριστεράς». Και το σημείωμα Χαρίτση καταλήγει: «Φτάνει με τα μισόλογα και τις υπεκφυγές. Να προχωρήσουμε όσοι και όσες συμφωνούμε στη στρατηγική απάντηση. Για τον πόλο της Αριστεράς απέναντι στη Δεξιά. Σήμερα».