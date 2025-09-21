Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.4° 25.2°
5 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.6° 26.0°
3 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
29.0° 27.1°
3 BF
48%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
30%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
39%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 25.1°
2 BF
42%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
1 BF
29%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.2° 26.2°
1 BF
39%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 22.7°
4 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.9° 25.5°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.4° 23.7°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
36%
Λαμία
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.1°
2 BF
52%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.8° 26.0°
4 BF
71%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.0°
4 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.3°
3 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
2 BF
46%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
0 BF
42%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, 2025
Σωκράτης Φάμελλος
(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

«Χτύπημα» Φάμελλου σε Μητσοτάκη για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα».

Με αναφορά στις πρόσφατες αδιανόητες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη γενοκτονία στη Γάζα, το σχόλιο του Σωκράτη Φάμελλου για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζει ότι «απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».

Αναλυτικά:

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.

Στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.

Η σιωπή είναι συνενοχή. 

Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Χτύπημα» Φάμελλου σε Μητσοτάκη για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual