«Χτύπημα» Φάμελλου σε Μητσοτάκη για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

«Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα».

Με αναφορά στις πρόσφατες αδιανόητες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη γενοκτονία στη Γάζα, το σχόλιο του Σωκράτη Φάμελλου για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με ανάρτησή του στο Χ, υπογραμμίζει ότι «απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!».

Αναλυτικά:

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ήδη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ενώ πολλές χώρες αναμένεται να το πράξουν τις επόμενες ώρες και μέρες.

Στην Ελλάδα ο κ.Μητσοτάκης δεν αναγνωρίζει ούτε τη γενοκτονία στη Γάζα, παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ.

Η σιωπή είναι συνενοχή.

Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Απαιτείται σήμερα η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναλάβει πρωτοβουλίες με πρώτη πράξη την αναγνώριση της Παλαιστίνης!